Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

иллюстрация

За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда

23 мая 2024, 03:28
Фото: Город55
иллюстрация

Жителям Омска объяснили, почему в городе решили повысить цены на проезд

Омский дептранс сообщил о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте на 10 рублей. Это позволит сэкономить 185 млн в период с июля до конца декабря.

Омский дептранс представил отчет, в котором объяснил необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте на 10 рублей. По оценкам экспертов, повышение цен поможет сэкономить примерно 185 млн рублей в период с начала июля до конца декабря.

В настоящее время стоимость проезда в муниципальном автобусе, троллейбусе и трамвае в безналичной форме составляет 25 рублей, а при оплате наличными — 30 рублей. Студенты и пенсионеры могут воспользоваться картой «Омка» и заплатить 18 рублей за проезд, а школьники — 15 рублей.

Стоит уточнить, что разницу между установленным предельным тарифом и реальными расходами на перевозку компенсирует городской бюджет.

Ранее Город55 рассказывал, что стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться. Эту информацию мы получили из подписанного мэром Сергеем Шелестом проекта решения. Согласно этому документу, цена может составить 35 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными.

Изменения необходимо внести в соответствующее решение городского совета. Если депутаты одобрят проект, стоимость проезда вырастет с 1 июля.

Вскоре после этого в администрации Омска прокомментировали ситуацию и уточнили, что стоимость проезда не меняли с 2019 года. Они объяснили, что этот документ был опубликован для оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации Омска от 30 января 2015 года № 94-п.

Мэрия прокомментировала повышение стоимости проезда в омском транспорте
Узнать подробнее
Читайте также:
Неприятные изменения. Стоимость проезда в омском транспорте хотят повысить на третьНовые «высоты». Сразу на 3 маршрутах Омска подняли стоимость проездаПроезд в омской маршрутке № 212 до «МЕГИ» взлетел до 40 рублей
#Общество#Транспорт#Омск#Мэрия#Омская область#Пенсионеры#Общественный транспорт#Школьники#Бюджет#Студенты#Троллейбус#Трамвай#Компенсация#Новости#Стоимость проезда#Карта#Горсовет#Администрация Омска#Омский департамент транспорта#Повышение стоимости проезда#Проект решения#Мэр Сергей Шелест#Наличка#Изменения внести#Оценка регулирующего воздействия#Муниципальный автобус#Безналичный расчет#Наличный расчет#Карта «Омка»#Предельный тариф#Реальный тариф#Городской бюджет
Подпишитесь
Пока отстояли. В Омске запретили рубить 170 деревьев на территории сквера СибНИИСХоза
Сегодня, 02:52
От 200 тысяч ежемесячно. Главный метеоролог Омска заработал за год около 2,5 млн
Сегодня, 06:12
Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
Вчера, 13:22
В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара
Вчера, 10:28
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
Вчера, 12:50
"