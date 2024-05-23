За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Омский дептранс представил отчет, в котором объяснил необходимость повышения стоимости проезда в общественном транспорте на 10 рублей. По оценкам экспертов, повышение цен поможет сэкономить примерно 185 млн рублей в период с начала июля до конца декабря.
В настоящее время стоимость проезда в муниципальном автобусе, троллейбусе и трамвае в безналичной форме составляет 25 рублей, а при оплате наличными — 30 рублей. Студенты и пенсионеры могут воспользоваться картой «Омка» и заплатить 18 рублей за проезд, а школьники — 15 рублей.
Стоит уточнить, что разницу между установленным предельным тарифом и реальными расходами на перевозку компенсирует городской бюджет.
Ранее Город55 рассказывал, что стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться. Эту информацию мы получили из подписанного мэром Сергеем Шелестом проекта решения. Согласно этому документу, цена может составить 35 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными.
Изменения необходимо внести в соответствующее решение городского совета. Если депутаты одобрят проект, стоимость проезда вырастет с 1 июля.
Вскоре после этого в администрации Омска прокомментировали ситуацию и уточнили, что стоимость проезда не меняли с 2019 года. Они объяснили, что этот документ был опубликован для оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации Омска от 30 января 2015 года № 94-п.