За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда

Вскоре после этого в администрации Омска прокомментировали ситуацию и уточнили, что стоимость проезда не меняли с 2019 года. Они объяснили, что этот документ был опубликован для оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации Омска от 30 января 2015 года № 94-п.