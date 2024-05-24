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Транспортная карта

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Май
Для улучшения обслуживания. На автобусном маршруте №25 увеличат количество машин
Об увеличении количества автобусов на маршруте №25 сообщил мэр города Сергей Шелест.
24 мая, 12:38
Запрет на вырубку, предсезонка «Авангарда» и стоимость проезда. Омск сегодня
23 мая, 14:18
Март
Исчезновение транспортных карт, неделя без света и пьяные птицы. Омск сегодня
11 марта, 14:38
Февраль
Рекорд Буше, результаты транспортной реформы и обычаи мошенников. Омск сегодня
9 февраля, 14:15
На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе
6 февраля, 09:00
Январь
Омичам объяснили, почему не получается пополнить карту «Омка» через интернет
23 января, 10:51
Ноябрь 2023
Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»
14 ноября 2023, 09:13
Октябрь 2023
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
18 октября 2023, 04:29
В Омске «Пассажирсервис» собирается выбрать нового продавца транспортных карт
7 октября 2023, 08:00
Июль 2023
С омичей будут ежегодно брать 100 рублей за оплату виртуальной «Омкой» в транспорте
27 июля 2023, 08:49

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