Владимир Путин поручил восстановить пострадавшие в паводке дома Омской области

Также, в протоколе рабочей встречи есть и статистические данные, актуальные для Омской области: как 18 мая сообщал Александр Куренков, из зоны паводка эвакуировали 2041 человека (в их числе 705 — дети). В пункты временного размещения направили 292 человека. Также в докладе отмечается, что за единовременной выплатой обратились 5290 жителей области, а 145 граждан уже получили полагающиеся им средства (на общую сумму около 1,5 миллиона рублей).