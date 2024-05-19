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Фотография рабочей встречи

Владимир Путин поручил восстановить пострадавшие в паводке дома Омской области

19 мая 2024, 04:40
Фото: Сайт Администрации Президента России
Фотография рабочей встречи

Президент РФ поручил восстановить жилой фонд Омской области в зоне паводка

Президент Российской Федерации отметил необходимость завершить все работы в летнее время.

Об этом Владимир Путин заявил на рабочей встрече с главой МЧС, Александром Куренковым, и Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Как отмечается в протоколе рабочей встречи, Президент РФ, заслушав доклад вернувшегося из Омской области главы МЧС, акцентировал внимание на необходимости оценки ущерба, понесенного домохозяйствами граждан — эту работу, по мнению Владимира Путина, нужно провести незамедлительно — своевременно и без задержек. Кроме того, глава страны отметил, что лето пройдет быстро, но за этот период времени важно сделать все для восстановления жилого фонда.

Также, в протоколе рабочей встречи есть и статистические данные, актуальные для Омской области: как 18 мая сообщал Александр Куренков, из зоны паводка эвакуировали 2041 человека (в их числе 705 — дети). В пункты временного размещения направили 292 человека. Также в докладе отмечается, что за единовременной выплатой обратились 5290 жителей области, а 145 граждан уже получили полагающиеся им средства (на общую сумму около 1,5 миллиона рублей).

Напомним, ранее Город55 сообщал о стабилизации уровня воды в окрестностях Усть-Ишима — об этом сообщал Губернатор Омской области, Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области сообщил о прекращении подъема уровня воды в Усть-Ишиме
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#Илья Скобин#Общество#Экология#Омская область#Владимир Путин#Эвакуация#Губернатор#Паводок#МЧС#Восстановление#Новости#Вода#Александр Козлов#Александр Куренков#Ущерб#Выплата#Усть-Ишим#Виталий Хоценко#Жилой фонд
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