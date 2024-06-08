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Орехово

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Июнь
Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты
8 июня, 04:53
Подтоплены еще 386 домов. В Омской области уровень воды в Иртыше продолжил падать
7 июня, 02:55
Май
Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
31 мая, 04:18
Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см
30 мая, 06:06
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
27 мая, 04:49
Готовятся к паводку. Уровень воды в Иртыше в районе Тары поднялся на 6 сантиметров
24 мая, 03:19
Минус 13 см: что известно о текущей ситуации с паводком на севере Омской области
23 мая, 04:08
Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров
22 мая, 04:05
Вода пошла на спад. За сутки уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима упал на 3 сантиметра
21 мая, 04:07
Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу
20 мая, 03:38
Отрезаны от коммуникаций. Пострадавшим от паводка омичам отменили оплату «коммуналки»
18 мая, 07:35

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