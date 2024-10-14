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Усть-Ишимский район

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Октябрь
Хоценко рассказал о помощи жителям пострадавшего от затопления Усть-Ишимского района
14 октября, 08:48
В Омской области медики на вертолете спасли новорожденную малышку
10 октября, 02:44
Сентябрь
300 миллионов. Пострадавшим от паводка усть-ишимцам платят компенсации
Уже около 11,5 тысяч человек получили необходимые выплаты. Этой весной жители частных домов пострадали от сильного паводка.
5 сентября, 05:00
Август
Ущерб на 100 тысяч. Омича поймали за незаконной рыбалкой
Мужчина отправился порыбачить сачком на озеро. Теперь ему предстоят обязательные работы.
31 августа, 09:22
Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района
29 августа, 10:22
На телеканале ТНТ рассказали, где в Омской области могли побывать герои их сериала
21 августа, 12:38
Почти 300 домов на севере Омской области нуждаются в капремонте после затопления
21 августа, 05:24
Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
14 августа, 05:34
Ажиотаж вокруг нового маршрута: омичи раскупили все билеты на первый рейс в Усть-Ишим
13 августа, 05:52
Застройщики обсудили новые тренды и условия ИЖС на круглом столе со Сбером
Аналитики Сибирского Сбера организовали круглый стол с участием застройщиков, аккредитованных для подряда на возведение частных домов.
8 августа, 11:21
До 150 тысяч: пострадавшим от паводка омичам увеличили выплаты
2 августа, 05:03
Июль
На проект по восстановлению затопленных объектов ЖКХ в Омской области выделят 16 млн
29 июля, 07:41
Июнь
Новые затопленные территории. В Омской области снова расширили зону ЧС
6 июня, 05:06
Май
Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
31 мая, 04:18
Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см
30 мая, 06:06
Вода отступает. В Омской области уровень воды в Иртыше за сутки снизился еще на 6 см
29 мая, 03:12
-5 и -13 см. В Омской области продолжилось снижение уровня воды в реках Иртыш и Ишим
28 мая, 03:39
Плюс 5 см. Уровень воды в реке Иртыш у города Тара продолжил расти и достиг 558 см
27 мая, 09:21
Иртыш подошел вплотную: новая омская база отдыха «Берег» рискует оказаться под водой
27 мая, 08:09
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
27 мая, 04:49

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