Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:59
Дети из районов Омской области, пострадавших от паводка, проведут летние каникулы в оздоровительных лагерях. Омские власти уже договорились об организации бесплатного отдыха для них в лагерях Республики Татарстан.
Также по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в начале следующей недели в Омск прибудет фура с гуманитарной помощью для пострадавших.
Накануне Виталий Хоценко сообщил, что жителям Усть-Ишимского района, пострадавшим от весеннего паводка, начали перечислять компенсационные выплаты. Первые 145 человек уже получили по 10 тысяч рублей на оплату первоочередных нужд.
По словам губернатора, после схода воды комиссия начнет оценку ущерба и подсчет компенсаций. Список пострадавших формируется непрерывно. На данный момент принято более 2 тысяч заявлений.
Однако пока ситуация с весенним паводком остается напряженной. На данный момент уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 946 сантиметров, что на 2 сантиметра больше, чем вчера. В районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает снижаться и составляет 1563 сантиметра. Также вырос уровень Иртыша на 2 сантиметра в Тевризе — до 1105 сантиметров.
«Получаю много сообщений от жителей деревни Большая Тебендя Усть-Ишимского района. Дорогу в населенный пункт перемыло, и добраться можно только на лодке. Направил в деревню своего заместителя Алексея Сергеевича Ромахина, поставил задачу доставить людям питьевую воду, продовольствие и медикаменты», — написал в своем тг-канале Виталий Хоценко.