Бесплатный отдых. Детей из затопленного Усть-Ишима отправят в летние лагеря

Однако пока ситуация с весенним паводком остается напряженной. На данный момент уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 946 сантиметров, что на 2 сантиметра больше, чем вчера. В районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает снижаться и составляет 1563 сантиметра. Также вырос уровень Иртыша на 2 сантиметра в Тевризе — до 1105 сантиметров.