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Комиссия

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2024
Посадка без закрылков: комиссия Росавиации начнет расследование в Омске
В аэропорту «Омск-Центральный» самолет Airbus A320 совершил посадку без использования закрылков, что стало причиной начала расследования Росавиацией. Специалисты будут выяснять обстоятельства инцидента, произошедшего на рейсе из Москвы.
12 ноября, 02:46
Цифра неизвестна. В Омской области подписали распоряжение о призыве на службу
1 октября, 12:07
Ректора ОмГУ Замятина наказали за отказ переводить студента на бюджет
9 сентября, 12:08
ОмГУ получил предостережение Рособрнадзора из-за отказа в переводе на бюджет
27 августа, 09:55
«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности профессионального роста персонала
«Газпромнефть — смазочные материалы» внедряет на омском производстве расширенную систему категорий квалификации персонала — с ее помощью рабочие могут нарастить свой объем компетенций и сделать шаг на следующую ступень карьеры.
23 июля, 06:35
«Задача парков — развиваться». Мэр Омска заявил о необходимости модернизации парков
30 мая, 04:44
Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу
20 мая, 03:38
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
26 апреля, 04:21
Вода наступает. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов
20 апреля, 03:36
Спецпроект
Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области
Законодательное собрание, как орган власти, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Монументальное здание же было построено больше века назад. Город55 узнал его историю.
Подрядчик найден. Омскую поликлинику №8 отремонтируют за 15 миллионов рублей
Победителю аукциона удалось предложить самую низкую цену.
3 марта, 07:27
2023
Омичами, проживающими в зоне ЧС, займется специально созданная комиссия
30 октября 2023, 07:57
«Поступил сигнал о хлопке пыли». В Кемерово произошел пожар на ТЭЦ
Сотрудница предприятия получила ожоги.
14 сентября 2023, 08:08
В Омской области обновят состав комиссии по поддержке участников спецоперации
10 августа 2023, 11:58
В Омской области планируют обновить комиссию по антитеррору и состав оперштаба
10 августа 2023, 11:34
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
21 июня 2023, 10:39
В составе агрономы и архитекторы. В Омске сформировали рабочую группу по озеленению
Следующее заседание запланировано 20 июня в Центре компетенций по вопросам развития городской среды.
14 июня 2023, 13:28
Антикоррупционной комиссией в Омской области теперь руководит Виталий Хоценко
1 июня 2023, 09:07
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
25 мая 2023, 08:43

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