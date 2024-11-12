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Здесь хранилось золото Колчака: что скрывает Законодательное собрание Омской области

Законодательное собрание, как орган власти, в этом году отмечает 30-летний юбилей. Монументальное здание же было построено больше века назад. Город55 узнал его историю.