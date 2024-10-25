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Продовольствие

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Октябрь
Снизили урожай: прогнозы по пшенице стали тревожными для российских фермеров
Растущие пошлины и регулируемые цены на пшеницу вынудили фермеров искать альтернативные культуры.
25 октября, 09:55
Июнь
Оценивают ущерб. Уровень воды в районе села Усть-Ишим упал до отметки 847 сантиметров
13 июня, 03:58
Май
Затопило свыше 500 домов: что известно о текущей ситуации с паводком в Омской области
29 мая, 06:29
Для «самых бедных» россиян ускорилась инфляция
Стало известно, что удержать ключевую ставку на высоком уровне у Центробанка так и не выходит. Уровень инфляции в годовом выражении медленно растет. Подробности — в материале Города55.
28 мая, 20:44
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
27 мая, 04:49
Минус 5 см. Уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим снизился до 937 сантиметров
22 мая, 04:05
Уровень воды в Иртыше снижается: ситуация в Усть-Ишиме к этому часу
20 мая, 03:38

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