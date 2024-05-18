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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

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Отрезаны от коммуникаций. Пострадавшим от паводка омичам отменили оплату «коммуналки»

18 мая 2024, 07:35
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей затопленных районов Омской области освободили от коммунальных платежей

Сегодня Виталий Хоценко объявил, что жители Омской области, пострадавшие от паводка, будут освобождены от уплаты коммунальных платежей. Это связано с тем, что все дома, расположенные в зоне затопления, в настоящее время отрезаны от всех коммуникаций.

Сегодня Виталий Хоценко объявил, что омичи, которые пострадали от наводнения, будут освобождены от уплаты коммунальных платежей.

«Все дома, которые находятся в зоне затопления, на данный момент отрезаны от всех ресурсов. Поэтому необходимо проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающие организации не выставили людям счета за фактически не оказанные услуги», — написал в своем тг-канале Хоценко.

Губернатор также уточнил, что контроль за выполнением распоряжения был поручен министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко.

Ранее Город55 сообщал, что ситуация с весенним паводком остается напряженной. По последним данным, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 946 сантиметров. Это на 2 сантиметра больше, чем было вчера. В районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает снижаться и составляет 1563 сантиметра. Также увеличился уровень Иртыша — на 2 сантиметра, до 1105 сантиметров — в Тевризе.

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