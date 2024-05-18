Отрезаны от коммуникаций. Пострадавшим от паводка омичам отменили оплату «коммуналки»

Ранее Город55 сообщал, что ситуация с весенним паводком остается напряженной. По последним данным, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 946 сантиметров. Это на 2 сантиметра больше, чем было вчера. В районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает снижаться и составляет 1563 сантиметра. Также увеличился уровень Иртыша — на 2 сантиметра, до 1105 сантиметров — в Тевризе.