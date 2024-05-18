Отрезаны от коммуникаций. Пострадавшим от паводка омичам отменили оплату «коммуналки»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Сегодня Виталий Хоценко объявил, что омичи, которые пострадали от наводнения, будут освобождены от уплаты коммунальных платежей.
«Все дома, которые находятся в зоне затопления, на данный момент отрезаны от всех ресурсов. Поэтому необходимо проконтролировать, чтобы ресурсоснабжающие организации не выставили людям счета за фактически не оказанные услуги», — написал в своем тг-канале Хоценко.
Губернатор также уточнил, что контроль за выполнением распоряжения был поручен министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко.
Ранее Город55 сообщал, что ситуация с весенним паводком остается напряженной. По последним данным, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 946 сантиметров. Это на 2 сантиметра больше, чем было вчера. В районе села Орехово уровень реки Ишим продолжает снижаться и составляет 1563 сантиметра. Также увеличился уровень Иртыша — на 2 сантиметра, до 1105 сантиметров — в Тевризе.