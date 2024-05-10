Затопленный север, новый начальник колонии и стройка очередного ТЦ. Омск за день

Сегодня стало известно, что в районе Тевризского района также поднялся уровень воды: в Иртыше — до 1051 см, а в реке Туй — до 770 см. Пока затоплены только два приусадебных участка в Тевризе, затопленных домов в районе нет. Однако из-за подтопления пришлось ограничить движение транспорта на дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы-Кузнецово». Власти на случай эвакуации подготовили четыре вертолетных площадки. В Усть-Ишиме, кстати, ситуация еще сложнее: вода продолжает прибывать. В район сегодня на помощь отправили министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофу, и. о министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Пестрякова и директора «Управления дорожного хозяйства» Сергея Коваленко.