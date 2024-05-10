Затопленный север, новый начальник колонии и стройка очередного ТЦ. Омск за день

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Новость №1. Затопление грозит соседнему с Усть-Ишимом Тевризскому району
Сегодня стало известно, что в районе Тевризского района также поднялся уровень воды: в Иртыше — до 1051 см, а в реке Туй — до 770 см. Пока затоплены только два приусадебных участка в Тевризе, затопленных домов в районе нет. Однако из-за подтопления пришлось ограничить движение транспорта на дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы-Кузнецово». Власти на случай эвакуации подготовили четыре вертолетных площадки. В Усть-Ишиме, кстати, ситуация еще сложнее: вода продолжает прибывать. В район сегодня на помощь отправили министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофу, и. о министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Пестрякова и директора «Управления дорожного хозяйства» Сергея Коваленко.
Новость №2. В колонии, «прославившейся» на всю страну бунтом заключенных, сменился руководитель
В омской исправительной колонии №6 на 10 лет Октября назначили нового руководителя. С 8 мая временно исполняющим обязанности начальника назначен Максим Полькин, ранее возглавлявший лечебно-профилактическое учреждение «Областная больница №11 УФСИН по Омской области». Предыдущий начальник ИК №6 Александр Власов продержался на должности меньше года.
Новость №3. На Левобережье, недалеко от «Меги», предприниматель построит еще один ТЦ
В Кировском округе, в элитном поселке Чукреевка, решили достроить торговый комплекс. Объект незавершенного строительства расположен на двух смежных участках общей площадью около 5 тысяч кв. м в районе улицы Волгоградская. Реконструкцией займется предприниматель Александр Шереметьев. Проект торгового комплекса для него подготовили «Сибирский институт промышленного проектирования» и «Санэкостандарт». Документация недавно успешно прошла экспертизу.