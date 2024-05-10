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Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка

10 мая 2024, 05:35
Фото: 1MI
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Предприниматель из Омска решил достроить торговый комплекс в элитной Чукреевке

Объект незавершенного строительства находится недалеко от дороги по улице Волгоградская.

Городу55 стало известно, что в Кировском округе, недалеко от ТЦ «Мега», собираются построить еще один торговый комплекс, точнее речь идет о реконструкции объекта незавершенного строительства. Находится он в поселке Чукреевка, на двух смежных участках общей площадью около 5 тысяч кв. м в районе улицы Волгоградская.

Участок, где находится торговый комплексУчасток, где находится торговый комплекс
Участок, где находится торговый комплекс
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Достройкой торгового комплекса займется предприниматель Александр Шереметьев, который зарегистрировал ИП в 2016 году и специализируется на разборе и сносе зданий. Проект реконструкции пару дней назад прошел негосударственную экспертизу. Положительное заключение выдало ООО «Базис».

Разработкой проектной документации для Шереметьева занимались омские компании — «Сибирский институт промышленного проектирования» и «Санэкостандарт».

Напомним, ранее Город55 также рассказывал о вероятном возобновлении строительства высотки в составе комплекса «Континент». Проект после корректировки прошел экспертизу.

Стройка возобновится? Проект высотки возле ТЦ «Континент» в Омске прошел экспертизу
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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Реконструкция#Строительство#Проект#Новости#Торговый комплекс#Экспертиза#Недостроенные объекты
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