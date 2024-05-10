Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Городу55 стало известно, что в Кировском округе, недалеко от ТЦ «Мега», собираются построить еще один торговый комплекс, точнее речь идет о реконструкции объекта незавершенного строительства. Находится он в поселке Чукреевка, на двух смежных участках общей площадью около 5 тысяч кв. м в районе улицы Волгоградская.
Достройкой торгового комплекса займется предприниматель Александр Шереметьев, который зарегистрировал ИП в 2016 году и специализируется на разборе и сносе зданий. Проект реконструкции пару дней назад прошел негосударственную экспертизу. Положительное заключение выдало ООО «Базис».
Разработкой проектной документации для Шереметьева занимались омские компании — «Сибирский институт промышленного проектирования» и «Санэкостандарт».
Напомним, ранее Город55 также рассказывал о вероятном возобновлении строительства высотки в составе комплекса «Континент». Проект после корректировки прошел экспертизу.