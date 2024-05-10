Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка

Городу55 стало известно, что в Кировском округе, недалеко от ТЦ «Мега», собираются построить еще один торговый комплекс, точнее речь идет о реконструкции объекта незавершенного строительства. Находится он в поселке Чукреевка, на двух смежных участках общей площадью около 5 тысяч кв. м в районе улицы Волгоградская.