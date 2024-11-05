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Юлия Истомина

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5 ноября
В Омск попытались завести тонну узбекских гранатов, зараженных опасным вредителем
5 ноября, 13:23
«Презент» от покойника: сколько омичей получили пенсии за умерших родственников
5 ноября, 10:34
На омские прилавки рискует попасть опасное масло от предприятия-призрака из Адыгеи
Производителя сливочного масла — компанию «Альфаторг» — не смогли найти по заявленному адресу.
5 ноября, 09:26
«Огненный дождь» обрушится на Землю: когда омичам наблюдать за метеорным потоком
5 ноября, 09:06
Зима пришла? Омскую область в ближайшие дни заметет снегом
5 ноября, 06:59
Останутся голодными? В селе Омской области пожар уничтожил 14 тонн кормов для скота
5 ноября, 05:41
Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль
5 ноября, 04:24
2 ноября
Доставайте тазики. В короткую рабочую неделю сотни омичей останутся без воды
2 ноября, 11:40
Всех сдует: омичей предупредили о штормовом ветре и непогоде на ноябрьских выходных
2 ноября, 07:46
Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер
2 ноября, 06:25
Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу
В Русско-Полянском районе местным длительное время приходилось добираться по дороге с многочисленными выбоинами.
2 ноября, 05:45
Жилье «Плюшкина». Старушка превратила в свалку квартиру на Левобережье Омска
2 ноября, 04:41
1 ноября
Стало известно, как будут работать омские поликлиники в ноябрьские праздники
1 ноября, 11:12
Девочки пока преобладают. В Омской области в октябре родилось 1074 ребенка
1 ноября, 10:36
Записал голосовое. 38-летний мигрант угрожал убить омского следователя
1 ноября, 09:29
Нажился на земле. У омича через суд хотят забрать участок в элитной Чукреевке
Мужчина выкупил участки у муниципалитета за льготные 189 тысяч, а продал три из них за 4,2 млн рублей.
1 ноября, 08:57
Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд
Женщина переходила через железнодорожные пути в момент, когда к ней приблизился поезд. Это произошло утром 1 ноября.
1 ноября, 07:44
Подарок на Новый год. Горожане увидят Владимира Путина в Омской крепости
1 ноября, 06:41
«Как людям ходить»: омичей возмутило благоустройство двора у двухэтажек в Нефтяниках
1 ноября, 06:11
Проявил отвагу. В Омской области простились с 20-летний бойцом, погибшим на СВО
1 ноября, 05:10

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