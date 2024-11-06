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Новости бизнеса в Омске и Омской области, всё о деловом мире, промышленных отраслях, поддержке малого и среднего бизнеса.

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6 ноября
Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Омской «Тепловой компании» пригрозили банкротством из Свердловской области
6 ноября, 10:12
Омский депимущества победил в судебной тяжбе из-за земли под «Галактикой»
6 ноября, 09:33
В «Капризе» Павловых сменился учредитель
6 ноября, 08:40
Стоматолог, программист и педиатр: кому еще в Омске готовы платить до полумиллиона
6 ноября, 08:40
Сбер: омичи в 2024 году предпочитают вторичное жилье
6 ноября, 05:44
5 ноября
В «Омском лекарстве» появился новый генеральный директор
5 ноября, 11:04
Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой
5 ноября, 02:19
3 ноября
Праздник все ближе. Спрос на услуги Деда Мороза среди омичей вырос на половину
3 ноября, 03:46
2 ноября
Грибное царство. Под Омском продают ферму по выращиванию вешенок
2 ноября, 05:47
1 ноября
На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном
1 ноября, 06:53
31 октября
Теперь Новый Уренгой: омский бизнесмен Андрей Коломоец учредил еще одну компанию
31 октября, 06:20
Дмитрий Брокле переписал УК «Сибирской полимерной компании» на нее саму
31 октября, 05:11
С бильярдом и баней для директора. В Омске за 220 млн продают элеватор
31 октября, 04:55
ПО «Квант»: «Мы всегда рады и открыты к новым знаниям и навыкам»
31 октября, 04:21
30 октября
Год на стройку. В омском микрорайоне Заозерный появится небольшой магазин
30 октября, 10:50
В «Капризе» Павловых нашли недостоверные данные
30 октября, 10:39
Дешевле на 16 миллионов. Кокорин добился снижения стоимости земли под омским ТЦ
Такое решение приняли в суде после долгих и тщательных разбирательств.
30 октября, 07:29
Расширение проекта. «Газпромнефть-СМ» запустила первый в Казани G-Profi Expert Center
30 октября, 07:23
Омский «Океан» не нашли по юридическому адресу
30 октября, 06:50

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