В омской колонии, отличившейся бунтом заключенных, сменился руководитель

Напомним, что в октябре 2018 года в исправительной колонии №6 прошли массовые беспорядки. Драка тогда развязалась между «активистами» и «отрицательно настроенными» осужденными. Территория колонии была оцеплена, а дороги рядом перекрыты со всех сторон. В списке пострадавших в результате бунта оказалось более 100 заключенных.