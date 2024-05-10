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В омской колонии, отличившейся бунтом заключенных, сменился руководитель

10 мая 2024, 07:21
Фото: 1MI
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Предыдущий начальник руководил исправительной колонией №6 меньше года.

8 мая в омской исправительной колонии №6, расположенной на улице 10 лет Октября, поменялось руководство. Временно исполняющим обязанности начальника назначен Максим Полькин. Ранее он возглавлял лечебно-профилактическое учреждение «Областная больница №11 УФСИН по Омской области».

Предыдущий начальник ИК №6 — Александр Власов — руководил исправительным учреждением с августа прошлого года (до 6 сентября в качестве врио).

Напомним, что в октябре 2018 года в исправительной колонии №6 прошли массовые беспорядки. Драка тогда развязалась между «активистами» и «отрицательно настроенными» осужденными. Территория колонии была оцеплена, а дороги рядом перекрыты со всех сторон. В списке пострадавших в результате бунта оказалось более 100 заключенных.

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#Юлия Истомина#Руководитель#Омск#Колония#УФСИН#Назначение#Новости
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