В зоне затопления. На севере Омской области ограничили движение на двух дорогах

В соседнем Усть-Ишиме вода в Иртыше тоже продолжает подниматься. Вчера, 9 мая, эвакуировали еще 24 человека — 18 жителей села Слободчики и 6 села Тюрметяки. Во временном пункте в Усть-Ишиме в настоящий момент находятся 38 семей, еще 7 семей — в пункте в Орехова. Просушить дома и выплатить компенсации обещают, как только ситуация нормализируется и вода сойдет.