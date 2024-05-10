В зоне затопления. На севере Омской области ограничили движение на двух дорогах

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Губернатор Виталий Хоценко рассказал о сложной из-за весеннего паводка ситуации в еще одном районе Омской области. Затопление теперь грозит и Тевризскому району, куда пришла большая вода. Уровень воды в Иртыше здесь поднялся до 1051 см, а в реке Туй — до 770 см.
Из-за потопления ограниченным оказалось движение транспорта на двух дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы-Кузнецово» из восьми населенных пунктов. Это села Журавлевка, Ермиловка, Екатериновка, Кузнецово, Александровка и деревни Федоровка, Бичили, Вознесенка.
«На данный момент в этих населенных пунктах подтопленных домов и приусадебных участков нет. В самом Тевризе затоплено 2 приусадебных участка, подтопленных домов на данный момент нет», — сообщил Хоценко.
На случай эвакуации в Тевризском районе уже подготовили четыре вертолетных площадки.
В соседнем Усть-Ишиме вода в Иртыше тоже продолжает подниматься. Вчера, 9 мая, эвакуировали еще 24 человека — 18 жителей села Слободчики и 6 села Тюрметяки. Во временном пункте в Усть-Ишиме в настоящий момент находятся 38 семей, еще 7 семей — в пункте в Орехова. Просушить дома и выплатить компенсации обещают, как только ситуация нормализируется и вода сойдет.