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В зоне затопления. На севере Омской области ограничили движение на двух дорогах

10 мая 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney
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В Тевризе на севере Омской области уже затопило два приусадебных участка

Власти подготовили вертолетные площадки на случай эвакуации жителей Тевризского района.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о сложной из-за весеннего паводка ситуации в еще одном районе Омской области. Затопление теперь грозит и Тевризскому району, куда пришла большая вода. Уровень воды в Иртыше здесь поднялся до 1051 см, а в реке Туй — до 770 см.

Из-за потопления ограниченным оказалось движение транспорта на двух дорогах «Тевриз-Александровка» и «Утузы-Кузнецово» из восьми населенных пунктов. Это села Журавлевка, Ермиловка, Екатериновка, Кузнецово, Александровка и деревни Федоровка, Бичили, Вознесенка.

«На данный момент в этих населенных пунктах подтопленных домов и приусадебных участков нет. В самом Тевризе затоплено 2 приусадебных участка, подтопленных домов на данный момент нет», — сообщил Хоценко.

На случай эвакуации в Тевризском районе уже подготовили четыре вертолетных площадки.

В соседнем Усть-Ишиме вода в Иртыше тоже продолжает подниматься. Вчера, 9 мая, эвакуировали еще 24 человека — 18 жителей села Слободчики и 6 села Тюрметяки. Во временном пункте в Усть-Ишиме в настоящий момент находятся 38 семей, еще 7 семей — в пункте в Орехова. Просушить дома и выплатить компенсации обещают, как только ситуация нормализируется и вода сойдет.

Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району
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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Ограничение движения#Эвакуация#Угроза#Новости#Ограничения#Тевризский район#Тевриз#Подтопление#Затопление
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Штормовое предупреждение. В Омской области затопление грозит еще и Тевризскому району
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