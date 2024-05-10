В затопленный Усть-Ишимский район отправили омского министра Николая Дрофу

Помимо него, в Усть-Ишим приедут и. о министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Пестряков и директор «Управления дорожного хозяйства» Сергей Коваленко. Они должны на месте обеспечивать эвакуацию всех желающих из зоны подтопления.