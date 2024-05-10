В затопленный Усть-Ишимский район отправили омского министра Николая Дрофу

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
На север Омской области, в затопленные населенные пункты Усть-Ишимского района, отправили сразу нескольких чиновников. Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа, по поручению губернатора Виталия Хоценко, поможет с эвакуацией животных и обеспечением их необходимыми кормами.
Помимо него, в Усть-Ишим приедут и. о министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Пестряков и директор «Управления дорожного хозяйства» Сергей Коваленко. Они должны на месте обеспечивать эвакуацию всех желающих из зоны подтопления.
«Поставил задачу, как только позволит оперативная обстановка, наметить планы по восстановлению пострадавшей дорожной инфраструктуры», — добавил губернатор.
По последним данным регионального МЧС, подтопленными в 14 деревнях и селах остаются 138 домов, 260 приусадебных участков и пять участков автомобильных дорог. Из зоны подтопления эвакуировали уже 339 человек, в том числе 67 детей.