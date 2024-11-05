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Назначение

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Ноябрь
Омич Владимир Уйба покинет пост главы Республики Коми
5 ноября, 12:39
В омском минприроды переназначили заместителя министра Александра Володева
2 ноября, 07:26
Смена руководства. Роман Козлов занял пост начальника омской исправительной колонии
1 ноября, 10:01
Октябрь
Омич Дмитрий Зярко вступил в должность первого заместителя мэра Томска
23 октября, 12:27
Пришло время двигаться дальше. Мэр Омска отреагировал на переезд Зярко в Томск
17 октября, 06:38
В омском Госстройнадзоре назначили первого заместителя
14 октября, 08:24
В Омске выбрали нового главу клинического диагностического центра
8 октября, 08:47
В омском минздраве рассказали, кто стал новым главврачом Марьяновской ЦРБ
Должность заняла Ирина Смольникова.
7 октября, 14:11
Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
1 октября, 07:57
Сентябрь
На повышение после выговора. В омском депархитектуры назначили нового замдиректора
19 сентября, 06:20
В Горсовете представили новую структуру администрации Омска
17 сентября, 13:38
Пожар на «Омсктрансмаше», новый замдиректора и дефицитные водители. Омск за день
12 сентября, 13:30
В Омской области назначили нового начальника судебного департамента
Новым начальником омского управления судебного департамента стал Константин Смагин.
10 сентября, 14:12
Август
Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника
20 августа, 12:02
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
19 августа, 08:54
Экс-зампрокурора Омской области Лоренц ушел в отставку с должности в Ярославле
14 августа, 13:17
Президент подписал указ. Восьмой арбитражный суд в Омске возглавил опытный юрист
14 августа, 07:54
Владимир Путин провел два назначения в омских судах
Указом президента новые судьи назначены в Ленинском и Октябрьском районных судах Омска.
13 августа, 14:06
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
9 августа, 08:04
Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области
7 августа, 13:24

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