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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

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Судьбу омского долгостроя на Московке-2 определят московские проектировщики

6 мая 2024, 09:56
Фото: Город55
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В процессе торгов начальная цена снизилась в три раза — с 1,14 млн до 348 тысяч рублей.

Стало известно, кто займется обследованием и оценкой технического состояния конструкций дома-долгостроя на Мишина. Аукцион вызвал ажиотаж: заявки поступили от семи участников. Два из них впоследствии, правда, передумали принимать участие в торгах.

В итоге победителем «Агентство жилищного строительства Омской области» признало ООО «Альфа-Строй» из Москвы. Компания снизила начальную цену в 3,2 раза — с 1,14 млн рублей до 347,7 тысяч рублей. Сегодня, 6 мая, с подрядчиком подписали контракт. До 31 июля московский «Альфа-Строй» должен будет представить отчет с выявленными дефектами и нарушениями в здании, а также определить, безопасно ли дальше эксплуатировать объект.

Компания из Москвы, которой владеет Сергей Белодед, работает с 2014 года. Ранее она не получала подряды от омских компаний, поэтому это будет первый опыт работы с заказчиками из Омской области для «Альфа-Строя».

Долгострой на МишинаДолгострой на Мишина
Долгострой на Мишина
Фото: yandex.ru/maps

Напомним, что возводить девятиэтажный дом на Московке-2 начали в 2012 году, сдать его планировали еще 10 лет назад. Сейчас здание готово на 65%. Как ранее выяснил Город55, стройка «заморожена» с 2019 года. Здание решили обследовать, чтобы выяснить, целесообразно ли его достраивать или сносить.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Новости#Аварийное здание#Обследование#Недостроенные объекты
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