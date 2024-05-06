Судьбу омского долгостроя на Московке-2 определят московские проектировщики

В итоге победителем «Агентство жилищного строительства Омской области» признало ООО «Альфа-Строй» из Москвы. Компания снизила начальную цену в 3,2 раза — с 1,14 млн рублей до 347,7 тысяч рублей. Сегодня, 6 мая, с подрядчиком подписали контракт. До 31 июля московский «Альфа-Строй» должен будет представить отчет с выявленными дефектами и нарушениями в здании, а также определить, безопасно ли дальше эксплуатировать объект.