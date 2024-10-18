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Обследование

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Октябрь
Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток
Территорию возле дома заливает горячей водой. Жильцы опасаются, что из-за этого дорогу размоет.
18 октября, 08:27
Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках
18 октября, 08:22
В Омске за миллион рублей обследуют на прочность крышу здания горсовета
8 октября, 08:35
Сентябрь
Вынужденный дистант. Омскую школу на Московке, где обрушился потолок, закрыли
5 сентября, 15:10
В омской школе на Московке обрушился потолок: что известно на данный момент
4 сентября, 17:16
Июль
В Кировском округе Омска комиссия обследовала больше 130 затопленных домов
Всего от жителей поступило 234 обращения о подтоплениях.
26 июля, 09:27
В Минстрое рассказали о планах по восстановлению Усть-Ишима после паводка
11 июля, 04:21
Апрель
Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина
25 апреля, 08:03
Строить или сносить? На обследование омского долгостроя на Московке-2 выделили 1 млн
22 апреля, 07:28
Намерены расширить: омское минприроды вернет участок комплексу «Старозагородный»
13 апреля, 12:48
Февраль
Храмы в огне, карантин и подозрительные перебои на ТЭЦ. Главные темы недели
25 февраля, 11:36

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