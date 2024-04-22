Строить или сносить? На обследование омского долгостроя на Московке-2 выделили 1 млн

Речь идет о девятиэтажном доме на 108 квартир, строительство которого стартовало в 2012 году. Изначально сдать его планировали до конца 2014 года, однако затем срок сдачи неоднократно переносили. В 2015 году областной минстрой провел экспертизу: выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии, а его конструкции требуют усиления. В 2017 году аукцион на достройку многоэтажки выиграла компания «Сибцентрострой» Рафика Сафаряна.