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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

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Строить или сносить? На обследование омского долгостроя на Московке-2 выделили 1 млн

22 апреля 2024, 07:28
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске выделили больше миллиона на обследование долгостроя на Московке-2

Возводить дом начали еще в 2012 году, сейчас его готовность составляет только 65%.

«Агентство жилищного строительства Омской области» ищет подрядчика, который займется обследованием и оценкой техсостояния строительных конструкций дома-долгостроя на улице Мишина. Заплатить за обследование готовы 1,14 млн рублей.

Речь идет о девятиэтажном доме на 108 квартир, строительство которого стартовало в 2012 году. Изначально сдать его планировали до конца 2014 года, однако затем срок сдачи неоднократно переносили. В 2015 году областной минстрой провел экспертизу: выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии, а его конструкции требуют усиления. В 2017 году аукцион на достройку многоэтажки выиграла компания «Сибцентрострой» Рафика Сафаряна.

Долгострой на МишинаДолгострой на Мишина
Долгострой на Мишина
Фото: yandex.ru/maps

Как сообщили Городу55 в омском минстрое, в 2019 году строительство дома на Мишина было остановлено. Сейчас его готовность составляет всего 65%.

«В декабре 2024 года комиссия по снижению незавершенных объектов строительства на территории Омской области приняла решение о проведении обследования дома на Мишина, 8 стр. По результатам обследования будет принято решение о целесообразности достраивания или сноса здания», — рассказали Городу55 в ведомстве.

Подрядчику предстоит выявить и зафиксировать все дефекты и нарушения в здании, а также определить, насколько безопасно дальше эксплуатировать объект. Результаты обследования подрядчик должен будет предоставить к 31 июля 2024 года.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Минстрой#Долгострой#Подрядчик#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Аварийный дом#Обследование
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