Строить или сносить? На обследование омского долгостроя на Московке-2 выделили 1 млн

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Агентство жилищного строительства Омской области» ищет подрядчика, который займется обследованием и оценкой техсостояния строительных конструкций дома-долгостроя на улице Мишина. Заплатить за обследование готовы 1,14 млн рублей.
Речь идет о девятиэтажном доме на 108 квартир, строительство которого стартовало в 2012 году. Изначально сдать его планировали до конца 2014 года, однако затем срок сдачи неоднократно переносили. В 2015 году областной минстрой провел экспертизу: выяснилось, что дом находится в аварийном состоянии, а его конструкции требуют усиления. В 2017 году аукцион на достройку многоэтажки выиграла компания «Сибцентрострой» Рафика Сафаряна.
Как сообщили Городу55 в омском минстрое, в 2019 году строительство дома на Мишина было остановлено. Сейчас его готовность составляет всего 65%.
«В декабре 2024 года комиссия по снижению незавершенных объектов строительства на территории Омской области приняла решение о проведении обследования дома на Мишина, 8 стр. По результатам обследования будет принято решение о целесообразности достраивания или сноса здания», — рассказали Городу55 в ведомстве.
Подрядчику предстоит выявить и зафиксировать все дефекты и нарушения в здании, а также определить, насколько безопасно дальше эксплуатировать объект. Результаты обследования подрядчик должен будет предоставить к 31 июля 2024 года.