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Недостроенные объекты

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Октябрь
В Омске вновь возбудили дело из-за проблемного долгостроя на Перелета
18 октября, 12:13
Июнь
Недострои в омском парке спортивного отдыха «Авангард» продают за 30 млн рублей
7 июня, 08:39
Май
Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч
24 мая, 05:24
Проект одобрен. Омич достроит торговый комплекс в элитном поселке Чукреевка
10 мая, 05:35
Март
Решать инвестору. Долгострой на территории аэропорта Омск-Федоровка демонтируют
Вице-губернатор Динар Курманов сообщил об «участи» недостроенных объектов.
10 марта, 11:15

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