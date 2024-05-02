Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне

Городу55 стало известно, что разбор проблемного долгостроя на 70 лет Октября продлится дольше, чем планировалось изначально. В последние две недели демонтажные работы встали на паузу. Дело в том, что подрядчик, который получил контракт на завершение строительства многоквартирного дома — компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна, ждет дополнительный башенный кран.