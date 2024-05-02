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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

Квартир в многоэтажке дожидаются 53 дольщика

Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне

2 мая 2024, 04:30
Фото: Город55
Квартир в многоэтажке дожидаются 53 дольщика

Проблемный омский долгострой на Поворотной полностью разберут не раньше июня

Около двух недель на стройке не выполняются демонтажные работы. Подрядчик ждет дополнительный башенный кран.

Городу55 стало известно, что разбор проблемного долгостроя на 70 лет Октября продлится дольше, чем планировалось изначально. В последние две недели демонтажные работы встали на паузу. Дело в том, что подрядчик, который получил контракт на завершение строительства многоквартирного дома — компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна, ждет дополнительный башенный кран.

«Его должны смонтировать и возобновить снос монолитных конструкций вплоть до фундамента», — прокомментировали Городу55 в омском минстрое.

Полностью разобрать здание до фундамента теперь планируют в июне, хотя ранее подрядчик, уже зная результаты экспертизы и необходимость сноса всей наземной части, рассчитывал сделать это к середине апреля.

Сроки строительства дома, скорее всего, тоже сдвинутся. По контракту дом следовало возвести к 1 января 2025 года. Но по факту новая дата, к которой многоэтажное здание успеют отстроить заново, станет понятна после завершения демонтажа.

Напомним, что за строительство дома на 70 лет Октября компания Карена Мартояна получит 665 млн рублей. К демонтажу «Арт Ремстрой» приступил в конце февраля. За два месяца подрядчик успел разобрать 55% всех конструкций.

Так долгострой выглядел в начале мартаТак долгострой выглядел в начале марта
Так долгострой выглядел в начале марта
Фото: Город55

Новый дом будет рассчитан на 157 квартир, из них 53 предназначены обманутым дольщикам и 11 — ветеранам боевых действий.

Ранее Город55 рассказывал, что региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» нашел подрядчика, который достроить элитный дом в ЖК «Золотые купола». Контракт на сумму 986 млн рублей в ближайшие дни подпишут с фирмой «Строительные материалы Сибири» Александра Антропенко.

По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Строительство#Долгострой#Подрядчик#Многоквартирный дом#Демонтаж#Снос зданий#Новости#Строительство дома#Карен Мартоян
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