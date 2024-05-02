Стройка затягивается. Омский долгострой на Поворотной полностью разберут лишь в июне

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Городу55 стало известно, что разбор проблемного долгостроя на 70 лет Октября продлится дольше, чем планировалось изначально. В последние две недели демонтажные работы встали на паузу. Дело в том, что подрядчик, который получил контракт на завершение строительства многоквартирного дома — компания «Арт Ремстрой» Карена Мартояна, ждет дополнительный башенный кран.
«Его должны смонтировать и возобновить снос монолитных конструкций вплоть до фундамента», — прокомментировали Городу55 в омском минстрое.
Полностью разобрать здание до фундамента теперь планируют в июне, хотя ранее подрядчик, уже зная результаты экспертизы и необходимость сноса всей наземной части, рассчитывал сделать это к середине апреля.
Сроки строительства дома, скорее всего, тоже сдвинутся. По контракту дом следовало возвести к 1 января 2025 года. Но по факту новая дата, к которой многоэтажное здание успеют отстроить заново, станет понятна после завершения демонтажа.
Напомним, что за строительство дома на 70 лет Октября компания Карена Мартояна получит 665 млн рублей. К демонтажу «Арт Ремстрой» приступил в конце февраля. За два месяца подрядчик успел разобрать 55% всех конструкций.
Новый дом будет рассчитан на 157 квартир, из них 53 предназначены обманутым дольщикам и 11 — ветеранам боевых действий.
Ранее Город55 рассказывал, что региональный «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» нашел подрядчика, который достроить элитный дом в ЖК «Золотые купола». Контракт на сумму 986 млн рублей в ближайшие дни подпишут с фирмой «Строительные материалы Сибири» Александра Антропенко.