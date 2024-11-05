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Долгострой

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Ноябрь
Подешевел на четверть. В омских Нефтяниках продают 15-летний долгострой
5 ноября, 02:19
Октябрь
18 этажей и 157 квартир. В Омске на Левом берегу начали строить высотный дом
9 октября, 02:55
Сентябрь
В Омске на продажу выставили долгострой в Нефтяниках за 42 миллиона рублей
26 сентября, 03:40
Снова какие-то проблемы? Омские дольщики бьют тревогу из-за долгостроя на Кирова
20 сентября, 08:46
Август
125 миллионов. В Омске в десятый раз пытаются продать дом у «Зеленого острова»
17 августа, 11:10
Прокуратура Омска требует от вице-губернатора решить вопрос с долгостроями
14 августа, 07:49
Июль
Подарок к зиме. К концу года в Омске достроят проблемный жилой дом на Перелета
Здание готово пока что на 40%.
5 июля, 09:35
Цена взлетела. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» выкупили за 3,5 миллиона
5 июля, 04:56
На финишной прямой. Омичам показали, как сносят проблемный дом на 70 лет Октября
1 июля, 09:44
Июнь
С обременениями. Гостиницу-долгострой у омского «Телецентра» продают за 132 миллиона
6 июня, 08:14
Требуют снести. У омского долгостроя на Степной появилась незаконная пристройка
5 июня, 05:37
Проект готов. Новый дом вместо долгостроя на Поворотной хотят возвести за 5 месяцев
4 июня, 04:58
Май
Пока простаивает. Недострой на Левобережье Омска так и не оформили в собственность
31 мая, 06:19
Стройка завершится? В Омске на Перелета хотят реконструировать двухэтажный гараж
31 мая, 03:40
Без разрешения. Омскую четырехэтажку на берегу Иртыша требуют признать самостроем
29 мая, 04:30
Застывшая стройка. Оздоровительный центр за омским «Бауцентром» продают за 300 тысяч
24 мая, 05:24
Продают с 2021 года. Китайский долгострой у омского парка снова выставили на торги
23 мая, 08:58
Готова на 7%. Омский бизнесмен решил достроить многоэтажную стоянку на Левобережье
22 мая, 05:03
Апрель
По максимальной цене. Элитный омский дом на Тарской достроит компания Антропенко
26 апреля, 04:54
Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
22 апреля, 09:08

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