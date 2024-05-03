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В омском «Авангарде» назначили нового тренера вратарей вместо Сергея Звягина

В омском «Авангарде» назначили нового тренера вратарей вместо Сергея Звягина

3 мая 2024, 06:35
Фото: ХК Авангард
Алексей Жигарев в прошлом сезоне работал в хабаровском «Амуре».

На сайте омского «Авангарда» сегодня, 3 мая, рассказали об изменениях в тренерском составе.

Тренером вратарей назначен Алексей Жигарев. В прошлом сезоне он трудился в хабаровском «Амуре». Контракт со специалистом рассчитан на два сезона. Напомним, ранее эту должность занимал Сергей Звягин, который сейчас является главным тренером.

Также в команде поменялся тренер-видеооператор. Андрей Цайслер перешел в «Авангард» из «Омских Крыльев». Бывшего видеотренера Олега Новицкого в клубе поблагодарили за работу.

Контракты на два следующих сезона продлили со старшим тренером Андреем Подконицки, тренером по физподготовке Вячеславом Макрицким и его ассистентом Алексеем Селиверстовым.

Ранее Город55 рассказывал о текущих трансферах в составе «ястребов»:

Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Амур#Контракт#Хабаровск#Вратари#Сергей Звягин
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