В омском «Авангарде» назначили нового тренера вратарей вместо Сергея Звягина

Тренером вратарей назначен Алексей Жигарев. В прошлом сезоне он трудился в хабаровском «Амуре». Контракт со специалистом рассчитан на два сезона. Напомним, ранее эту должность занимал Сергей Звягин, который сейчас является главным тренером.