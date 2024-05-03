В омском «Авангарде» назначили нового тренера вратарей вместо Сергея Звягина

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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На сайте омского «Авангарда» сегодня, 3 мая, рассказали об изменениях в тренерском составе.
Тренером вратарей назначен Алексей Жигарев. В прошлом сезоне он трудился в хабаровском «Амуре». Контракт со специалистом рассчитан на два сезона. Напомним, ранее эту должность занимал Сергей Звягин, который сейчас является главным тренером.
Также в команде поменялся тренер-видеооператор. Андрей Цайслер перешел в «Авангард» из «Омских Крыльев». Бывшего видеотренера Олега Новицкого в клубе поблагодарили за работу.
Контракты на два следующих сезона продлили со старшим тренером Андреем Подконицки, тренером по физподготовке Вячеславом Макрицким и его ассистентом Алексеем Селиверстовым.
Ранее Город55 рассказывал о текущих трансферах в составе «ястребов»: