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Хабаровск

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2024
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
Театр, игры и новогодняя сказка: в Омск приедет волшебный поезд деда Мороза
22 октября, 03:20
Организаторы «Матча года» рассмотрят Омск как площадку для следующих встреч
22 июля, 04:06
Еще одна победа над «моряками». Омский «Авангард» выиграл второй матч у «Адмирала»
У «ястребов» отличились Райан Спунер и Валентин Пьянов.
10 января, 11:44
2023
Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»
По ходу встречи «ястребы» сумели отыграться, выйти вперед и уверенно довести игру до победы.
4 декабря 2023, 16:31
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Форвард омского «Авангарда» Буше о травме от Грачева: «Я сам налетел ртом на клюшку»
В том «взаимодействии» с игроком хабаровского «Амура» хоккеист лишился зуба и получил рассечение.
14 сентября 2023, 19:40
Нападающий омского «Авангарда» Буше лишился зуба в игре с хабаровским «Амуром»
Пока неизвестно сможет ли хоккеист выйти на следующий матч с «Адмиралом», который состоится уже 14 сентября.
11 сентября 2023, 18:45
Наставник омского «Авангарда» о разгромном проигрыше «Амуру»: «Соперник больше хотел»
Михаил Кравец назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей, но гнобить кого-то не собирается.
11 сентября 2023, 18:22
Наставник «Амура» о победе над омским «Авангардом»: «Выключили у них одного забивалу»
Андрей Мартемьянов посчитал, что повреждение и уход Рида Буше со льда в начале матча пошло хабаровчанам в плюс.
11 сентября 2023, 17:05
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Стало известно, когда новичок омского «Авангарда» Николишин выйдет на лед
Уже сегодня хоккеист пройдет медосмотр и проведет первую тренировку на G-Drive Арене.
21 августа 2023, 23:39
Учителя-педофилы, перекрытие Ленинградского моста, ремонт омского драмтеатра
5 февраля 2023, 09:24
Омский «Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов и добыл одно очко
3 февраля 2023, 11:46
2022
С новым главным. «Авангард» уверенно одолел «Амур» на домашнем льду
Встреча закончилась со счет 4:1 в пользу «ястребов».
13 октября 2022, 16:11

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