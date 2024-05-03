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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Стало известно, как изменится состав омского «Авангарда» в новом сезоне

Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн

3 мая 2024, 04:26
Фото: ХК Авангард

Стало известно, как изменится состав омского «Авангарда» в новом сезоне

В настоящий момент два новых игрока подписали контракт с клубом.

Омский «Авангард» накануне, 2 мая, разместил у себя на сайте табло переходов, в котором будут отслеживаться трансферы в онлайн-режиме.

В настоящий момент «ястребы» подписали двух новых игроков: защитника Павла Коледова на 2 сезона и нападающего Линдена Вея на 1 сезон. Также планируется заключить двухлетний контракт с защитником Дарреном Дицем.

Защитник Артем Чмыхов продолжит играть в составе «ястребов». С ним продлен контракт на 2 сезона.

Нападающий Егор Мамин и Даниил Степанов приняли предложения «Авангарда», но пока не подписали трудовой договор с клубом.

Шестеро хоккеистов покинули команду: защитники Богдан Киселевич и Егор Рыков, нападающие Дамир Жафяров, Валентин Пьянов, Райан Спунер, Иван Телегин.

Ранее Город55 сообщал, что бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец возглавил китайский «Куньлунь». Кравца отправили в отставку после разгромного поражения 0:7 от «Локомотива» во втором домашнем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Должность главного тренера «ястребов» занял Сергей Звягин.

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Валентин Пьянов#Иван Телегин#Райан Спунер#Богдан Киселевич#Артем Чмыхов#Дамир Жафяров#Павел Коледов
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