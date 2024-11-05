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Амур

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2024
Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1
5 ноября, 11:13
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»
3 октября, 03:07
«Авангард» вел весь матч с «Амуром» и умудрился упустить победу
11 сентября, 15:59
«Опять нечем дышать». Омичи снова пожаловались на невыносимый запах в городе
15 июля, 02:57
Теперь точно. «Роскосмос» запустит омскую «Ангару» с космодрома Восточный уже сегодня
Роскосмос объявил, что госкомиссия допустила ракету «Ангара-5» к первому запуску с космодрома Восточный. Запуск пройдет уже сегодня, 10 апреля.
10 апреля, 04:35
На окраине Омска хотят реконструировать одноэтажный торговый комплекс «Амур»
21 марта, 10:47
Еще одна победа над «моряками». Омский «Авангард» выиграл второй матч у «Адмирала»
У «ястребов» отличились Райан Спунер и Валентин Пьянов.
10 января, 11:44
2023
Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛ
Сейчас у хоккеиста лучшие показатели по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков.
5 декабря 2023, 15:02
Главный тренер омского «Авангарда» о настрое на игру: «Нельзя выходить и позориться»
Михаил Кравец порассуждал, почему в последних играх команда «просыпается» ближе к третьему периоду.
4 декабря 2023, 20:05
Главный тренер омского «Авангарда» об игре с «Амуром»: «80% победы за Проскуряковым»
Михаил Кравец считает, что сегодня команду в игре сохранил именно вратарь.
4 декабря 2023, 17:15
Омский «Авангард» без нервов одолел хабаровский «Амур»
По ходу встречи «ястребы» сумели отыграться, выйти вперед и уверенно довести игру до победы.
4 декабря 2023, 16:31
Застройка Амура продолжается. Олег Золотов подготовил проект еще одного дома в Омске
25 октября 2023, 10:11
Бурьян не косился с весны. Омичи рассказали о плачевном состоянии остановки в Амуре-2
23 сентября 2023, 06:26
Форвард омского «Авангарда» Буше о травме от Грачева: «Я сам налетел ртом на клюшку»
В том «взаимодействии» с игроком хабаровского «Амура» хоккеист лишился зуба и получил рассечение.
14 сентября 2023, 19:40
Нападающий омского «Авангарда» Буше лишился зуба в игре с хабаровским «Амуром»
Пока неизвестно сможет ли хоккеист выйти на следующий матч с «Адмиралом», который состоится уже 14 сентября.
11 сентября 2023, 18:45
Наставник омского «Авангарда» о разгромном проигрыше «Амуру»: «Соперник больше хотел»
Михаил Кравец назвал этот матч игрой неиспользованных возможностей, но гнобить кого-то не собирается.
11 сентября 2023, 18:22
Хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард» на льду G-Drive Арены
Встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 не в пользу «ястребов». Это первое поражение омичей в новом сезоне.
11 сентября 2023, 16:05
Стало известно, когда новичок омского «Авангарда» Николишин выйдет на лед
Уже сегодня хоккеист пройдет медосмотр и проведет первую тренировку на G-Drive Арене.
21 августа 2023, 23:39
В омском «Амуре-2» проверят работу автобусов из-за обращений местных жителей
9 августа 2023, 06:17

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