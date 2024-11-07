gorod55.ru
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Контракт

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Ноябрь
Начальник госправового управления Омской области Антон Банников ушел с поста
7 ноября, 05:05
Октябрь
В Омской области ищут вертолет санавиации, который займется перевозкой пациентов
31 октября, 06:50
Омское правительство планирует в 2025 году потратить 600 тысяч на букеты и венки
29 октября, 11:02
В Омске на съезде с метромоста установят светофоры
29 октября, 10:01
В Омске ищут того, кто будет наводить порядок в облсуде
29 октября, 04:52
Сорвали все сроки. В Омске экс-подрядчика школы оштрафовали на 47 миллионов рублей
29 октября, 04:45
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра
20 октября, 08:13
«Сорванное» благоустройство: в Омске стройфирму оштрафовали на крупную сумму
18 октября, 12:14
Контрафакт течет рекой. Российский авторынок заполонили поддельные запчасти и масла
17 октября, 12:53
В Омске заключили контракт с подрядчиком, который благоустроит Парк Победы
10 октября, 14:27
Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей
2 октября, 10:04
Сентябрь
Теплая встреча. Легионеры омского «Авангарда» отметили возвращение Райана Спунера
29 сентября, 04:59
Новосибирцы за 3 млн стали контролерами строительства школы в Серебряном береге Омска
23 сентября, 08:41
Назад в строй. Канадец Спунер вернулся в команду омского «Авангарда»
20 сентября, 11:53
Омская мэрия закупит сладкие подарки для детей от фирмы из Тамбова
20 сентября, 09:23
Омский педагогический университет наладил обслуживание гардеробов за 1,5 млн рублей
8 сентября, 13:41
Август
«Есть чувство расстройства»: нападающий Жафяров — об уходе из омского «Авангарда»
23 августа, 08:46
«Парадоксы улиц». Омичей удивило расположение дорожных знаков у школ
21 августа, 09:26
Экс-игрок «Авангарда» Грицюк рассказал, что ушел из команды из-за суммы контракта
21 августа, 07:18

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