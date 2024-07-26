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Вратари

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Июль
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Рассказываем о контрактах, переменах в тренерском штабе и о том, какие хоккеисты покинули команду.
26 июля, 01:55
Март
Попытка сравнять счет в серии. «Авангард» встретится с «Локомотивом» в шестом матче
«Ястребы» отстают в раунде со счетом 2:3.
28 марта, 04:16
«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в четвертый раз. Рассказываем, где посмотреть
Игра начнется в 19:30 по московскому времени. «Ястребы» уступают в серии со счетом 1:2.
22 марта, 03:58
Февраль
Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф
В пятницу «ястребы» проведут первый матч заключительного этапа чемпионата. Команда на льду G-Drive Арены встретится с тольяттинской «Ладой».
28 февраля, 11:25
Декабрь 2023
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53

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