Сделаем выводы. Министр здравоохранения Наркевич высказался о ситуации с врачом БСМП

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич сообщил, что в БСМП-1 сейчас проводится проверка. Причиной стало неадекватное поведение врача-хирурга, попавшее на видео.
«Будут сделаны соответствующие выводы. Сегодня на планерке еще раз обозначил главным врачам стационаров и поликлиник важность и ценность контроля за происходящим в учреждениях, а также недопустимость формалистского подхода к организации работы», — рассказал министр.
Кроме того, Наркевич призвал главврачей следить за работой персонала в выходные и праздничные дни, некоторые учреждения чиновник будет проверять лично без предупреждения.
«Уважаемые омичи! Если у вас есть замечания по работе наших больниц и поликлиник, пожалуйста, сообщайте мне об этом. Проще всего это сделать в социальных сетях», — добавил он.
Напомним, что вчера в соцсетях распространилось видео, на котором один из врачей БСМП-1 находился в неадекватном состоянии, работой больницы заинтересовалась прокуратура. Еще днем ранее на это же медучреждение пожаловалась омичка, чью родственницу выписали домой с пролежнем.