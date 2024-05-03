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Сделаем выводы. Министр здравоохранения Наркевич высказался о ситуации с врачом БСМП

3 мая 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
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Министр здравоохранения Наркевич высказался о ситуации с врачом омской БСМП

Министр здравоохранения региона призвал главврачей омских больниц лично следить за работой сотрудников в выходные и праздничные дни.

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич сообщил, что в БСМП-1 сейчас проводится проверка. Причиной стало неадекватное поведение врача-хирурга, попавшее на видео.

«Будут сделаны соответствующие выводы. Сегодня на планерке еще раз обозначил главным врачам стационаров и поликлиник важность и ценность контроля за происходящим в учреждениях, а также недопустимость формалистского подхода к организации работы», — рассказал министр.

Кроме того, Наркевич призвал главврачей следить за работой персонала в выходные и праздничные дни, некоторые учреждения чиновник будет проверять лично без предупреждения.

«Уважаемые омичи! Если у вас есть замечания по работе наших больниц и поликлиник, пожалуйста, сообщайте мне об этом. Проще всего это сделать в социальных сетях», — добавил он.

Напомним, что вчера в соцсетях распространилось видео, на котором один из врачей БСМП-1 находился в неадекватном состоянии, работой больницы заинтересовалась прокуратура. Еще днем ранее на это же медучреждение пожаловалась омичка, чью родственницу выписали домой с пролежнем.

Омская прокуратура начала проверку после видео с неадекватным врачом БСМП-1
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