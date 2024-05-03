Сделаем выводы. Министр здравоохранения Наркевич высказался о ситуации с врачом БСМП

Напомним, что вчера в соцсетях распространилось видео, на котором один из врачей БСМП-1 находился в неадекватном состоянии, работой больницы заинтересовалась прокуратура. Еще днем ранее на это же медучреждение пожаловалась омичка, чью родственницу выписали домой с пролежнем.