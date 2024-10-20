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Министерство здравоохранения

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Октябрь
Месяцы борьбы. Омские медики спасли пациента с тяжелым случаем туберкулеза кишечника
20 октября, 12:26
Работники роддома в омских Нефтяниках рассказали, что их принуждают увольняться
19 октября, 13:54
Омские врачи спасли женщину, которой в мозговое полушарие перестала поступать кровь
Медики МЧС №4 быстро нашли причину ухудшения состояния омичи и смогли устранить проблему, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.
11 октября, 13:39
В омском минздраве рассказали, кто стал новым главврачом Марьяновской ЦРБ
Должность заняла Ирина Смольникова.
7 октября, 14:11
Сентябрь
В районах массово закрывают центры переливания крови: что говорят в омском минздраве
20 сентября, 06:39
Май
Хорошие показатели. Средняя продолжительность жизни омичей достигла почти 72 лет
22 мая, 07:50
Апрель
Помощь рядом. Как будут работать омские больницы на майских праздниках
27 апреля, 12:53
Опыт и профессионализм. В омской городской больнице №2 сменился главврач
Должность главврача в городской больнице №2 занял Максим Казанцев, на этом посту он сменил Светлану Гусеву.
1 апреля, 13:14
Март
В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита
29 марта, 08:33

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