Будьте внимательны. На трассе Тюмень-Омск продлили ограничение движения

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
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Updated Сегодня, 11:19
Сегодня, 2 мая, 426, 491 и 579 километры федеральной трассы Тюмень-Омск будут недоступны для проезда большегрузов. Передвигаться по участкам сможет лишь грузовой транспорт, который участвует в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий ЧС в Тюменской области.
Ограничение продлится с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00, в УМВД Омской области водителей попросили учесть изменения и быть внимательными.
Напомним, что из-за сильного паводка на некоторых участках трассы Тюмень-Омск ранее вводился похожий запрет.