Будьте внимательны. На трассе Тюмень-Омск продлили ограничение движения

Сегодня, 2 мая, 426, 491 и 579 километры федеральной трассы Тюмень-Омск будут недоступны для проезда большегрузов. Передвигаться по участкам сможет лишь грузовой транспорт, который участвует в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий ЧС в Тюменской области.