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На трассе Тюмень-Омск ввели ограничение движения для фур

Будьте внимательны. На трассе Тюмень-Омск продлили ограничение движения

2 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI

На трассе Тюмень-Омск ввели ограничение движения для фур

Из-за сильного паводка в Тюменской области на некоторых участках федеральной трассы ограничено движение большегрузов.

Сегодня, 2 мая, 426, 491 и 579 километры федеральной трассы Тюмень-Омск будут недоступны для проезда большегрузов. Передвигаться по участкам сможет лишь грузовой транспорт, который участвует в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий ЧС в Тюменской области.

Ограничение продлится с 15.00 до 16.00 часов и с 18.00 до 19.00, в УМВД Омской области водителей попросили учесть изменения и быть внимательными.

Напомним, что из-за сильного паводка на некоторых участках трассы Тюмень-Омск ранее вводился похожий запрет.

Видео: Омская полиция
Движение опасно. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили проезд большегрузов
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