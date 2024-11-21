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Ограничение движения

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Ноябрь
Временный демонтаж рельсов: что изменится на омском мосту у Телецентра
На мосту у Телецентра готовятся к демонтажу трамвайных рельсов, что является частью масштабных ремонтных работ. В будущем рельсы могут возвратить.
21 ноября, 10:37
Июль
В воскресенье в центре Омска автобусы поедут по измененной схеме
Маршруты скорректируют из-за шествия, посвященного Дню Крещения Руси.
27 июля, 04:36
Путь затоплен. Маршрут омского трамвая №7 вновь изменили из-за дождя
Департамент транспорта в очередной раз уменьшил длину маршрута трамвая №7 — ночные осадки затопили рельсовое полотно.
24 июля, 03:11
Идет капремонт путей. Омичей предупредили о временных изменениях в движении трамваев
8 июля, 06:34
Внимательнее. Жара повлияла на движение транспорта на омской «трассе смерти»
Сотрудники Госавтоинспекции решили ограничить движение для крупногабаритных машин.
5 июля, 08:25
Июнь
С 1 июля в Омске перекроют новый участок бульвара Архитекторов. Публикуем схемы
29 июня, 04:13
Проезда не будет. В Омске на два месяца перекроют одну из улиц в центре города
Ограничение вводят, чтобы было время на ремонт теплосетей в том месте.
28 июня, 13:20
Запрет от мэра. В Омске за парковку в особенном месте грозит штраф до полутора тысяч
Участок с запретом на остановку находится в районе 6-й Северной.
27 июня, 10:41
Полиция гуляет. Омичей предупредили о закрытии улицы Достоевского
Дорогу закроют на три часа.
24 июня, 09:18
Из-за Дня молодежи в Омске почти на неделю перекроют дороги. Схемы проезда
Масштабный праздник состоится уже на следующей неделе, но для его подготовки необходимо закрывать движение на дорогах раньше.
20 июня, 07:46
Уже сегодня. В Омске из-за перекрытия дорог изменили схему движения ряда автобусов
10 июня, 03:20
Май
Проверка на прочность. Омичей предупредили о новом перекрытии Ленинградского моста
24 мая, 03:57
Март
Катайтесь в другом месте. В Омске на Левобережье изменится схема маршрута № 96
В администрации города подробно рассказали, как именно будет с ближайшего воскресенья двигаться этот автобус.
22 марта, 07:54
В Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов
21 марта, 08:26
Привыкайте. На Левобережье поменяют схемы 18 маршрутов пассажирского транспорта
21 марта, 08:25
Февраль
Объезжайте. В Омске на весь день перекроют движение в центре
Ограничение потребуется для проведения спортивного мероприятия, которое запланировано на эти выходные.
16 февраля, 12:12
Возросла опасность. Из-за сильнейшей метели на омских трассах перекрыли движение
14 февраля, 09:26
В Омской области перекрыли трассу из-за метели
В региональной Госавтоинспекции доложили, что с 00:00 часов 9 февраля вводится временное ограничение для пассажирского транспорта.
9 февраля, 02:27
Январь
Лучше в объезд. Минтранс Омской области перекрыл Окружную дорогу
14 января, 13:31
Сидите дома. В Омской области ввели запрет на движение транспорта из-за метели
10 января, 05:46

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