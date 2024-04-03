Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

иллюстрация

«Омка» возвращается. «Пассажирсервис» закупил проездные карты для омичей

3 апреля 2024, 06:27
Фото: Город55
иллюстрация

АО «Пассажирсервис» нашел поставщика проездных для омичей

Проездные карты, внезапно ставшие дефицитными, вернутся в точки продажи 15 мая.

Информация об этом появилась на портале ЕИС «Закупки» — закупка официально завершена. Кроме того, известен и поставщик: карты для омичей выпустит ООО «ВДМ ГРУПП» — компания предложила самую низкую цену. Первоначальная стоимость контракта была чуть больше 498 тысяч рублей.

Внешне проездные останутся такими же — требования к ним не изменились. Новые карты будут оснащать микропроцессорами Mifare Classic, поддерживающими работу с «Автоматизированной системой оплатой проезда», а срок службы проездного будет не менее 48 месяцев (именно столько должны выдерживать материалы).

Кроме того, известен и объем будущей поставки — всего в город «приедет» 23 тыс электронных карт. Большая часть (почти 8 с половиной тысяч экземпляров) будет предназначена для обычных пассажиров, не пользующихся льготами; еще по 5600 карт изготовят для школьников и пенсионеров. Для студентов произведут 3150 экземпляров карт.

Напомним, в марте омичи обнаружили резкую пропажу «Омки» — приобрести проездную карту стало почти невозможно. Причин этому явлению было сразу несколько:

Надо просто ждать. Кормилец объяснил дефицит транспортных карт в Омске
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Пенсионеры#Школьники#Пассажиры#Студенты#Льготы#Новости#Дефицит#Омка#Пассажирсервис#Илья Скобин#ЕИС Закупки
Подпишитесь
Омские силовики заинтересовались скандальным строительством нового ЖК на Пригородной
Сегодня, 02:53
Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика
Сегодня, 06:55
Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 02:53
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
Вчера, 09:04
Темури Латария уволил Димитрия Галаванова из «Компура»
Сегодня, 07:12
Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»
Сегодня, 03:57
"