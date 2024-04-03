«Омка» возвращается. «Пассажирсервис» закупил проездные карты для омичей

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Информация об этом появилась на портале ЕИС «Закупки» — закупка официально завершена. Кроме того, известен и поставщик: карты для омичей выпустит ООО «ВДМ ГРУПП» — компания предложила самую низкую цену. Первоначальная стоимость контракта была чуть больше 498 тысяч рублей.
Внешне проездные останутся такими же — требования к ним не изменились. Новые карты будут оснащать микропроцессорами Mifare Classic, поддерживающими работу с «Автоматизированной системой оплатой проезда», а срок службы проездного будет не менее 48 месяцев (именно столько должны выдерживать материалы).
Кроме того, известен и объем будущей поставки — всего в город «приедет» 23 тыс электронных карт. Большая часть (почти 8 с половиной тысяч экземпляров) будет предназначена для обычных пассажиров, не пользующихся льготами; еще по 5600 карт изготовят для школьников и пенсионеров. Для студентов произведут 3150 экземпляров карт.
Напомним, в марте омичи обнаружили резкую пропажу «Омки» — приобрести проездную карту стало почти невозможно. Причин этому явлению было сразу несколько: