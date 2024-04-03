«Омка» возвращается. «Пассажирсервис» закупил проездные карты для омичей

Кроме того, известен и объем будущей поставки — всего в город «приедет» 23 тыс электронных карт. Большая часть (почти 8 с половиной тысяч экземпляров) будет предназначена для обычных пассажиров, не пользующихся льготами; еще по 5600 карт изготовят для школьников и пенсионеров. Для студентов произведут 3150 экземпляров карт.