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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

иллюстрация

Надо просто ждать. Кормилец объяснил дефицит транспортных карт в Омске

20 марта 2024, 07:17
Фото: Город55
иллюстрация

Глава дептранса Кормилец объяснил дефицит транспортных карт в Омске

Стало известно, когда «Омки» вновь поступят в продажу.

Омичи заметили, что в городе перестали продавать транспортные карты «Омка». Их обычно покупали в «Дилижансе», ларьков на территории областного центра насчитывается порядка 58 штук.

Компания объясняла, что карт нет, так как возник дефицит пластика. В департаменте транспорта же рассказали, что на ситуацию повлияли требования Минтранса РФ. Они каким-то образом связаны со стоимостью контракта, который заключается с единственным поставщиком транспортных карт. Это вопросы юридического характера.

Также карты в Омске пропали из-за изменений в «Пассажирсервисе». Через канал компании происходит оплата проезда в муниципальном транспорте — деньги переходят из муниципального предприятия в акционерное общество. На этом фоне возникли проблемы с поставками. По техническим неурядицам разместить контракт на изготовление проездных карт не удалось.

Как пишет «Омск-информ» карты «Омка» должны появиться в продаже вновь уже сегодня, 20 марта. Об этом заявил директор городского дептранса Вадим Кормилец. Договор с поставщиком уже заключен, закупку сделали, так что остается просто ждать. Крайний срок доставки транспортных карт — 21 марта, предупредил чиновник.

Пока что омские пассажиры могут купить виртуальную транспортную карту в мобильном приложении «Омка» и оформить «единую карту».

Кстати, в городе стал появляться цветной транспорт. Так, на дороги уже вышли оранжевые автобусы. На них начали возить омских пассажиров в конце января, а теперь их постепенно становится все больше и больше.

Покрасят при этом хотят не только новый транспорт, но и старый подвижной состав. У автобусов, курсирующих по городу, будет оранжевый цвет, трамваи станут красными, а троллейбусы раскрасят в успокаивающий зеленый.

Изменением внешнего вида всего имеющегося транспорта будут заниматься в ближайшее время. Прочитать полностью материал об этом можно в небольшом материале Города55 по ссылке, представленной здесь.

А недавно у омичей была возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Им выдавали специальные для этого талоны. Так, по информации департамента транспорта, более 500 тысяч пассажиров по талонам, которые выдавали на президентских выборах.

Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Транспортные карты#Вадим Кормилец#Алина Ясинская
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