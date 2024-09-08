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ЕИС Закупки

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Сентябрь
Омский педагогический университет наладил обслуживание гардеробов за 1,5 млн рублей
8 сентября, 13:41
Региональный центр спортподготовки построит в Омске стрелковый тир
7 сентября, 09:01
Июль
В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
9 июля, 10:00
135 млн за работу. Омская компания «СибРос» займется ремонтом двух дорог в Исилькуле
8 июля, 13:33
Июнь
В полном обмундировании. Для омских мостов найдут охрану за 7 миллионов рублей
Всего под бдительную и круглосуточное пешее патрулирование попадет 7 переправ и одна развязка.
23 июня, 10:57
Март
Под надежной защитой. Охрану Виталия Хоценко доверили Росгвардии
Запись о соответствующем контракте опубликована на портале ЕИС «Закупки».
17 марта, 05:14
Февраль
Теплый прием. Стало известно, кто займется готовкой для гостей Омской области
Победителем аукциона вновь стала гостиница «Аврора». Прием дорогих гостей обойдется региону в сумму чуть меньше миллиона рублей.
18 февраля, 04:58

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