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Льготы

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ЭКО — грех или шанс на счастье? Разбираемся, почему Россия «вымирает»
12 ноября, 05:08
Компенсируют расходы на жилплощадь. Для омских полпредов введут новые льготы
Речь идет о компенсации за найм жилого помещения.
14 октября, 06:12
Почему женщины перестали рожать? Разбираемся, как выбраться из демографической ямы
27 сентября, 03:00
«Не вижу ничего плохого»: Смолин высказался об идее рожать омичкам со школьной скамьи
21 сентября, 12:20
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
9 июля, 03:46
Как доказать гражданский брак вдовам после смерти мужа на СВО
Правительство РФ одобрило законопроект о признании «законными супругами» гражданских жен бойцов, погибших или пропавших без вести на СВО. Женщинам будут предусмотрены льготы.
23 мая, 17:58
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения
4 апреля, 06:30
До 2028 года: в Омской области все ветераны войны получили право на бесплатный проезд
7 марта, 13:25
Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд
6 марта, 04:45
Омские депутаты одобрили выдачу талонов за участие в президентских выборах
5 марта, 10:08
Омичам хотят раздать бесплатные поездки за голосование на выборах президента
27 февраля, 04:50
Руководство омской полиции попросило бесплатный проезд и льготу на ЖКХ для участковых
13 февраля, 13:20
Как жить будем. Какие законы начали действовать в Омской области в 2024 году
8 января, 04:00
27 мер поддержки. В Омской области заработала новая льгота для участников СВО
Действовать мера социальной поддержки начала 1 января 2024 года.
6 января, 06:23
2023
Детям из омских школ, в которых проходит капремонт, компенсируют стоимость проезда
25 октября 2023, 07:50
Частные перевозчики заявили об убытках из-за пассажиров-льготников в Омске
13 сентября 2023, 11:45
Четыре раза вместо одного: Хоценко одобрил новые меры поддержки семей участников СВО
5 сентября 2023, 10:28
Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы
4 августа 2023, 13:23
По поручению Хоценко омичам-участникам СВО предоставят «сельскохозяйственный гектар»
14 июля 2023, 05:33

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