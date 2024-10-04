gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пассажирсервис

Выбрать дату
2024
Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
4 октября, 06:10
Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей
2 октября, 10:04
Хорошая экономия. Омичам рассказали, как получить скидку на проезд в автобусах
23 сентября, 06:01
Пишите заявление от руки. Что делать омичу, если деньги за поездку списались дважды
29 июля, 08:22
Студентам больше всего. Для омичей закупят до осени 20 тысяч транспортных карт
Новые «Омки» будут для всех: для пенсионеров, школьников, студентов и пассажиров без льгот.
4 июля, 09:47
Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
4 июля, 04:04
В омском «Пассажирсервисе» появились представители интересов муниципалитета
Городская администрация является единственным акционером предприятия.
8 апреля, 09:32
Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
Новую партию электронных проездных не могут изготовить из-за отсутствия пластика.
11 марта, 07:08
Омский «Пассажирсервис» официально стал акционерным обществом
1 февраля, 04:43
2023
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
18 октября 2023, 04:29
В Омске «Пассажирсервис» собирается выбрать нового продавца транспортных карт
7 октября 2023, 08:00
Репетиция настоящей приватизации. Новый устав «Пассажирсервиса» вызывает тревогу
7 июля 2023, 09:28
Эффективно, но с провалами. В мэрии Омска оценили работу муниципальных предприятий
7 июня 2023, 14:23
Омский депимущества предложил начать реорганизацию «Пассажирсервиса»
7 апреля 2023, 08:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика