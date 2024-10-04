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Омка

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2024
Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
4 октября, 06:10
Проблемы с поставками. В киосках «Дилижанс» резко исчезли проездные карты «Омка»
Новую партию электронных проездных не могут изготовить из-за отсутствия пластика.
11 марта, 07:08
Омичам объяснили, почему не получается пополнить карту «Омка» через интернет
23 января, 10:51
2023
Платить через приложение. В Омске заработали виртуальные транспортные карты «Омка»
14 ноября 2023, 09:13
С омичей будут ежегодно брать 100 рублей за оплату виртуальной «Омкой» в транспорте
27 июля 2023, 08:49
Чтобы пополнить карту «Омка» омичам необходимо будет обновить приложение
Новая версия приложения уже доступна в Google Play.
30 января 2023, 06:28

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