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«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте

27 июля 2024, 02:33
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске за 23 млн выставили на продажу вертолет с бабочками на хвосте

Воздушное судно было выпущено в 2008 году и успело налетать 604 часа.

В Омске за 23 млн рублей выставили на продажу вертолет Robinson R44 Raven 2. Воздушное судно находится на аэродроме Поповка в Азовском районе. Вертолет был выпущен в 2008 году и успел налетать 604 часа.

«В идеальном состоянии. Сертификат летной готовности дo середины 2026 года. Замена лопастей несущего винта в 2019 году нa 7-ю серию. Остаток календарного ресурса — 6 лет», — говорится в объявлении.

Хвост вертолета украшен бабочками.

Robinson R44 — легкий многоцелевой коммерческий вертолет производства американской компании Robinson Helicopter. Разработан в 1980-е годы. В 2000–2017 годах было выпущено 5 805 вертолетов Robinson R44, что делает его наиболее популярным вертолетом в XXI веке.

Ранее Город55 сообщал, что для омичей в августе запустят регулярные авиарейсы в Красноярск. Оператором нового направления полетов станет авиакомпания «Россия».

Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Продажа#Вертолет#Азовский район#Аэродром#Сертификат#Поповка
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