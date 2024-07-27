«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
В Омске за 23 млн рублей выставили на продажу вертолет Robinson R44 Raven 2. Воздушное судно находится на аэродроме Поповка в Азовском районе. Вертолет был выпущен в 2008 году и успел налетать 604 часа.
«В идеальном состоянии. Сертификат летной готовности дo середины 2026 года. Замена лопастей несущего винта в 2019 году нa 7-ю серию. Остаток календарного ресурса — 6 лет», — говорится в объявлении.
Хвост вертолета украшен бабочками.
Robinson R44 — легкий многоцелевой коммерческий вертолет производства американской компании Robinson Helicopter. Разработан в 1980-е годы. В 2000–2017 годах было выпущено 5 805 вертолетов Robinson R44, что делает его наиболее популярным вертолетом в XXI веке.
Ранее Город55 сообщал, что для омичей в августе запустят регулярные авиарейсы в Красноярск. Оператором нового направления полетов станет авиакомпания «Россия».