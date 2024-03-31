Разваленная гимназия, борьба за парк и последний полет «ястреба». Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
27 марта социальные сети омичей буквально взорвались сообщениями об обрушении закрытой на капитальный ремонта гимназии №88. На следующий день появилась официальная информация от департамента строительства города: все в порядке, обрушение, как оказалось на самом деле, запланировано. Просто капитального ремонта уже бы не хватило: все результаты обследования стен говорили о том, что их устойчивость близка к нулю. Тем более, в кирпичной кладке были такие трещины, что их ремонт признали нецелесообразным — здание решили сносить.
Естественно, такой «радикальный» ремонт обошелся куда дороже, чем было запланировано — стоимость работ подросла до 381 миллиона рублей. Сэкономить, кстати, все же получилось: основание здания, фундамент, оставили — его усилят и будут использовать дальше. Ну, а пока что подрядчик огласил план-минимум: возвести стены, установить крышу, вставить окна и двери, а так же подвести тепло — эти работы планируют завершить до 31 августа.
Полностью же вернуть в строй гимназию планируют к 2025 году: для этих целей строителям даже пришлось «поднимать» старые архивы в Москве — здание гимназии строилось типовым способом, а необходимая документация датирована аж 1949 годом. Ну, а пока что у подрядчика все идет по плану: вскоре после завершения демонтажа на объекте развернуться по-серьезному — в 2, а то и 3 смены.
Эта неделя запомнилась омичам и другим событием: парк 30-летия ВЛКСМ оказался под угрозой вырубки. Информация об этом появилась немного ранее в другом издании — компания под названием «Кедр» намеревалась снести 267 деревьев, попадающих в зону возможного строительства. Но — не все так однозначно, как казалось на первый взгляд: «зеленая комиссия» не одобряла запрос компании.
Ситуация с парком привлекла внимание и бывшего мэра Омска, Оксаны Фадиной: она призвала нынешнее руководство города не утаивать информацию, а рассказать все как есть — то, как преподносили информацию в городских пабликах, по ее мнению, было не совсем правильным. Кроме того, экс-мэр города рассказала и хронологию того, как участок парка перешел в аренду «Кедра» — по решению суда.
А деревья сносить все-таки начали — городские власти рассказали, что в парке приступили к сносу аварийных деревьев. Разрешение на их снос было получено еще в декабре на заседании «зеленой комиссии». Кроме того, в администрации города еще раз заверили омичей: на территории рядом с озером и «ГоркиПарком» никакого строительства не планируется.
И более того — скоро снесенные и аварийные ивы планируется заменить саженцами дуба, ели, лиственницы и сосны. Поросль поменьше тоже будут высаживать — по словам главного агронома парка, омичам стоит ожидать боярышник, степной миндаль и пузыреплодник. Всего планируется высадить больше 300 саженцев — зеленый «состав» парка будут увеличивать.
Видимо, дома и стены помогают — на этой неделе омский «Авангард» ликвидировал свое отставание в плей-офф совсем уж неожиданным образом — команда наверстала упущенное и оформила две победы подряд (хоть и на дальнейшие участие «ястребов» в сезоне это и не повлияло). Но, вместе с тем — у болельщиков затеплилась надежда: игра 26 марта завершилась в пользу омичей.
Как позже рассказал исполняющий обязанности главного тренера команды, Сергей Звягин, команда перешагнула не только через счет встреч с соперниками, но и через себя: игроки «Авангарда» пересилили собственную зажатость в первом тайме игры и начали возвращать преимущество.
28 марта тоже принесло неожиданные вести для болельщиков — «ястребы» полностью выровняли собственное отставание, победив в еще одном матче со счетом 3:2. Напор был настолько силен, что соперники «засуетились» — ярославцы, под конец игры, брали и тайм-аут, и снимали вратаря — все оказалось без толку.
Но, несмотря на все усилия, в игре 30 марта «Авангард» выбыл из плей-офф. Седьмая и решающая встреча серии осталась за «Локомотивом». Но, как заявили игроки — они еще обязательно вернутся в следующем сезоне — и вновь поборются за кубок Гагарина. По словам врио главного тренера, за это поражение — точно не стыдно.