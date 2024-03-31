Разваленная гимназия, борьба за парк и последний полет «ястреба». Главные темы недели

27 марта социальные сети омичей буквально взорвались сообщениями об обрушении закрытой на капитальный ремонта гимназии №88. На следующий день появилась официальная информация от департамента строительства города: все в порядке, обрушение, как оказалось на самом деле, запланировано. Просто капитального ремонта уже бы не хватило: все результаты обследования стен говорили о том, что их устойчивость близка к нулю. Тем более, в кирпичной кладке были такие трещины, что их ремонт признали нецелесообразным — здание решили сносить.