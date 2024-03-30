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Published Сегодня, 14:08

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Updated Сегодня, 14:33

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«Поражение, за которое не стыдно»: «Авангард» прокомментировал решающую игру сезона

30 марта 2024, 14:08
Фото: Официальный телеграм-канал ХК «Авангард»
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«Ястребы» заявили, что восстановятся и вернутся в следующем сезоне, чтобы вновь побороться за Кубок Гагарина и добыть его для Омска.

Сегодня в Омске состоялся седьмой решающий матч с «Локомотивом». Игра завершилась со счетом 0:2 и 3:4 в серии. К сожалению, «Авангард» завершил свой путь в плей-офф, и чемпионат для них окончен. Команда заняла второе место в Восточной конференции.

В своем телеграм-канале «Ястребы» прокомментировали игру и заявили, что они восстановятся и вернутся в следующем сезоне еще более сильными и заряженными, чтобы вновь побороться за Кубок Гагарина и добыть его для Омска.

«Как и все сезоны, этот не был простым. Вместе мы преодолели немало препятствий за эти семь месяцев, добрались до второго места Востока, установили несколько рекордов для Клуба и КХЛ, оставались сплоченными несмотря ни на что», — пояснили в ХК «Авангард».

Стоит отметить, что исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин тепло отозвался о «Локомотиве» и поздравил их с победой.

«Очень честная серия. Не было никаких гадостей, никаких подвохов. Они могут гордиться. А я горжусь своими ребятами. Иногда единство и то, что происходит с командой, дороже побед. Спасибо болельщикам. Очень старались сегодня победить, не смогли забить, но я думаю, что ребята могут гордиться этой серией. Это то поражение, за которое не стыдно!», — заявил Звягин.
Омский «Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом матче серии и вылетел из плей-офф
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