После демонтажа для омичей отстроят новую современную гимназию на 3-й Транспортной

По словам директора по общим вопросам ООО «Домострой» Ирины Овчинниковой, в данный момент никаких сложностей на объекте нет. Как только демонтаж будет завершен, число строителей на объекте вырастет. Чтобы успеть выполнить работу по утвержденному графику, подрядчик готов работать в 2-3 смены. Сама школа визуально будет похожа на прежнее здание.