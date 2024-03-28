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Гимназию №88 начали разбирать 27 марта

После демонтажа для омичей отстроят новую современную гимназию на 3-й Транспортной

28 марта 2024, 10:02
Фото: Город55
Гимназию №88 начали разбирать 27 марта
По результатам обследования здание старой гимназии №88 решили разобрать до фундамента.

Накануне на стройплощадке закрытой на капремонт гимназии №88 на 3-й Транспортной начались демонтажные работы. Сегодня представители подрядчика — компании «Домострой» — и департамента строительства сообщили, что все идет по плану.

Аварийное здание школы, построенное в 1955 году хозспособом, разберут до фундамента и затем отстроят заново.

«Обследование здания гимназии показало, что несущая способность стен и перекрытий близка к нулю. И соответственно выполнять мероприятия по усилению экономически нецелесообразно и небезопасно, — отметил первый заместитель директора депстроительства Александр Маер. — Поэтому было принято решение переложить частично кирпичную кладку, около 90%, заменить и восстановить перекрытие. Часть стены, где лестничные марши, усилят. Для этих целей мы подняли типовой проект 1949 года в архиве Москвы».
Гимназия №88Гимназия №88
Гимназия №88
Фото: Город55

К демонтажу объекта приступили после прохождения всех экспертиз: в декабре одобрили техническую документацию, а в марте — сметную документацию. На демонтажные работы и вывоз строительного мусора, согласно графику, отведено время до конца апреля.

«До 31 августа мы планируем усилить фундамент, возвести полностью коробку, восстановить кровлю, постановить окна и двери, тепловой контур закрыть и завести тепло. На следующий год уже продолжить второй этап капремонта по данной гимназии», — добавил Александр Маер.
Демонтаж продлится до конца апреляДемонтаж продлится до конца апреля
Демонтаж продлится до конца апреля
Фото: Город55

Полностью гимназия будет готова только в 2025 году, при этом капремонт объекта из-за новых обстоятельств подорожал до 381 млн рублей.

«Так как школу разбирают до фундамента, фактически это и будет новая школа. Все основные несущие конструкции будут заменены», — отметил замдиректора департамента строительства.

По словам директора по общим вопросам ООО «Домострой» Ирины Овчинниковой, в данный момент никаких сложностей на объекте нет. Как только демонтаж будет завершен, число строителей на объекте вырастет. Чтобы успеть выполнить работу по утвержденному графику, подрядчик готов работать в 2-3 смены. Сама школа визуально будет похожа на прежнее здание.

Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проекта
Фото: Город55

Добавим, что на время, пока гимназия №88 закрыта на капремонт, учеников распределили по школам №40 и №43. Ожидается, что после завершения всех работ, в новом здании на 3-й Транспортной откроют филиал школы №40.

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#Общество#Омск#Школа#Строительство#Капремонт#Подрядчик#Департамент строительства#Демонтаж#Новости#Гимназия#Юлия Истомина
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Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
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