«Молчать неэффективно». Оксана Фадина высказалась о застройке омского парка

В 2020 году мэрия продлила договор аренды. Далее Фадина отмечает, что договор нельзя продлевать больше чем на 3 года. Эти слова могут быть поняты как намек на то, что договор был продлен в 2023 году, при мэре Сергее Шелесте. Мы обратились в департамент информационной политики городской администрации, чтобы уточнить, действительно ли происходило такое продление, но получили иносказательный ответ.