«Молчать неэффективно». Оксана Фадина высказалась о застройке омского парка

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Депутат Госдумы Оксана Фадина прокомментировала в своем телеграм-канале новость о предстоящих вырубках деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ. Как писал Город55, компания «Кедр» намерена срубить 267 деревьев, чтобы освободить место для нового торгового центра. Земельный участок, на котором эти деревья растут, был передан «Кедру» в 2019 году, когда Фадина была мэром Омска.
Пост Фадиной об этой истории начался с упреков в адрес действующей городской администрации.
— Коллеги (мэрия), эта ситуация точно не тот случай, когда можно промолчать, — пишет Фадина. — Люди ждут… и в данном случае они точно должны владеть всей ситуацией, как она складывалась на самом деле, а не как сейчас преподносится в отдельных пабликах.
По-видимому, речь здесь о том, что именно бывшую главу города могут называть главной виновницей очередных вырубок в парке.
— В данном случае действия некоторых коллег администрации мне не ясны, — продолжает Фадина. — Молчать в таком серьёзном для города вопросе — неэффективно в первую очередь для самой мэрии.
Фадина пишет, что ей пришлось передать землю «Кедру» из-за решения суда, и напоминает хронологию событий.
— Апрель 2014 — на градостроительном совете впервые стало известно о планах строительства ТРК на территории парка 30-летия ВЛКСМ, — пишет она. — 2015 — строительство планировалось начать, однако департамент архитектуры не выдал «Кедру» разрешение, в связи с чем далее:
— в октябре Арбитражный суд «Кедру» отказал в иске,
— Восьмой арбитражный апелляционный суд признал отказ департамента архитектуры незаконным,
— Западно-Сибирский арбитражный суд встал на сторону мэрии,
— Решением Верховного суда поддержан иск «Кедра» о разрешении строительства.
2019 — решение Верховного суда исполнено департаментом имущественных отношений — участок предоставлен…
В 2020 году мэрия продлила договор аренды. Далее Фадина отмечает, что договор нельзя продлевать больше чем на 3 года. Эти слова могут быть поняты как намек на то, что договор был продлен в 2023 году, при мэре Сергее Шелесте. Мы обратились в департамент информационной политики городской администрации, чтобы уточнить, действительно ли происходило такое продление, но получили иносказательный ответ.
— Договор аренды по данному земельному участку для строительства торгово-развлекательного комплекса был заключен с ООО «Кедр» по решению Арбитражного суда Омской области. Срок действия договора истекает в 2026 году. Вместе с тем обращения ООО «Кедр» не было в повестке прошедшего накануне заседания городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений, соответственно, разрешения на работы у компании нет. Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Омска разрешение на строительство также не выдавалось.
Таким образом, от ответа по существу в администрации фактически уклонились, в очередной раз подчеркнув только, что «Кедр» не сможет начать рубить деревья в ближайшее время. Сам факт действия договора до 2026 года подсказывает, что какие-то действия по парковой проблеме администрация Шелеста все-таки должна была предпринять в прошлом году.
Напомним: первый торговый центр на территории, прежде являвшейся частью парка 30-летия ВЛКСМ, открылся 1 октября 2022 года. Под него было вырублено почти 200 деревьев. Компанию «Кедр», которая возвела «Парк», связывают с известным омским бизнесменом, депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым. Бывший директор «Кедра» Дмитрий Сахань сейчас является вице-спикером Омского городского Совета.