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Мэр

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Ноябрь
Снег и лед не ждут: омские дорожники стали работать круглосуточно
Мэр Омска Сергей Шелест подытожил итоги работы дорожных служб в выходные.
25 ноября, 05:07
В Омске готовят к открытию перекресток 70 лет Октября — Степанца — Архитекторов
25 ноября, 04:49
Октябрь
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
«Начало превращения в город». Омичи поделились мнением о сносе 472 домов на Северных
27 октября, 05:54
Омичей, переживших пожар на 19-й Линии, не устроила сумма страховых выплат
19 октября, 07:39
Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона
16 октября, 07:45
Новый район на 15,7 га: в Омске хотят комплексно застроить территорию Сибзавода
10 октября, 10:20
«Проект заморожен»: мэр Омска рассказал о причинах задержки строительства крематория
10 октября, 07:57
Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах
10 октября, 07:09
Теперь официально. Заместителем мэра Омска стал Олег Баланов
Пятница оказалось богатой на кадровые назначения в омской администрации.
4 октября, 06:20
Новый первый заммэра Томска. Бывший омич приступит к обязанностям к концу октября
1 октября, 07:57
Сентябрь
Разрешили поворот налево. Омичам рассказали об изменениях для автомобилистов в центре
30 сентября, 06:33
Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
25 сентября, 05:24
Теплый Омск. В мэрии отчитались о первых итогах старта отопительного сезона
24 сентября, 08:10
Начнут с понедельника. В Омске определились со сроками подачи тепла в жилые дома
19 сентября, 06:23
Цены на погребение в Омске взлетели: тарифы увеличились в 2,5 раза
Тарифы выросли и на услуги такого рода. Соответствующий документ появился на сайте администрации.
17 сентября, 02:39
Срочно. В омских Нефтяниках обрушилась стена пятиэтажки
16 сентября, 09:07
Омичам рассказали про готовность домов и школ к отопительному сезону
У региона хорошие показатели по уровню подготовки к новому отопительному сезону.
13 сентября, 07:18
Мэр Омска Шелест рассказал, когда восстановят газоснабжение в домах на 19-й Линии
4 сентября, 04:08
Август
Объявления на стене. Омичи разыскивают Павла Дурова
28 августа, 02:25

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