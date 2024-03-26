И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев

Тем не менее, «Коммерческие вести» утверждают, что вырубка почти 300 деревьев и строительство ТРЦ рядом с парком 30-летия ВЛКСМ — лишь вопрос времени. Участок предоставлен в аренду без проведения торгов еще в декабре 2019 года, когда мэром Омска была Оксана Фадина. С 20 октября 2020 года в течение трех лет участком распоряжается общество с ограниченной ответственностью «Кедр», и в июне 2022-го к договору было подписано допсоглашение.