И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Омске на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от ТЦ «Парк», хотят построить еще один торгово-развлекательный центр. Об этом сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, компания «Кедр» намеревается обратиться за разрешением на снос 267 деревьев, попадающих в зону строительства. Стоимость восстановления зеленых насаждений оценивают в 15,14 млн рублей.
Однако в ближайшее время, как отметили в пресс-службе городской администрации, обращение ООО «Кедр» не будет рассматриваться. В повестке предстоящего заседания «зеленой комиссии» этого вопроса нет.
Тем не менее, «Коммерческие вести» утверждают, что вырубка почти 300 деревьев и строительство ТРЦ рядом с парком 30-летия ВЛКСМ — лишь вопрос времени. Участок предоставлен в аренду без проведения торгов еще в декабре 2019 года, когда мэром Омска была Оксана Фадина. С 20 октября 2020 года в течение трех лет участком распоряжается общество с ограниченной ответственностью «Кедр», и в июне 2022-го к договору было подписано допсоглашение.
Торговый центр рядом с «зеленой зоной» открылся 1 октября 2022 года, это событие омичи встретили неоднозначно. Под него было вырублено почти 200 деревьев. Компанию «Кедр», которая возвела «Парк», связывают с омским бизнесменом, депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым.