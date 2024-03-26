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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

Торговый центр «Парк» открыли в октябре 2022 года

И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев

26 марта 2024, 05:05
Фото: Город55
Торговый центр «Парк» открыли в октябре 2022 года

В Омске хотят вырубить 267 деревьев ради очередного ТЦ у парка 30 лет ВЛКСМ

В повестке заседания «зеленой комиссии», как заявили в пресс-службе омской мэрии, вопроса от ООО «Кедр» нет.

В Омске на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от ТЦ «Парк», хотят построить еще один торгово-развлекательный центр. Об этом сообщают «Коммерческие вести». По данным издания, компания «Кедр» намеревается обратиться за разрешением на снос 267 деревьев, попадающих в зону строительства. Стоимость восстановления зеленых насаждений оценивают в 15,14 млн рублей.

Однако в ближайшее время, как отметили в пресс-службе городской администрации, обращение ООО «Кедр» не будет рассматриваться. В повестке предстоящего заседания «зеленой комиссии» этого вопроса нет.

Тем не менее, «Коммерческие вести» утверждают, что вырубка почти 300 деревьев и строительство ТРЦ рядом с парком 30-летия ВЛКСМ — лишь вопрос времени. Участок предоставлен в аренду без проведения торгов еще в декабре 2019 года, когда мэром Омска была Оксана Фадина. С 20 октября 2020 года в течение трех лет участком распоряжается общество с ограниченной ответственностью «Кедр», и в июне 2022-го к договору было подписано допсоглашение.

Торговый центр рядом с «зеленой зоной» открылся 1 октября 2022 года, это событие омичи встретили неоднозначно. Под него было вырублено почти 200 деревьев. Компанию «Кедр», которая возвела «Парк», связывают с омским бизнесменом, депутатом Заксобрания Дмитрием Павловым.

На вырубку и кронирование деревьев у омских школ и детсадов выделили 4 миллиона
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#Общество#Омск#Деревья#Строительство#Парк 30-летия ВЛКСМ#Торговый центр#Новости#Снос деревьев#Вырубка#Юлия Истомина#Зеленая комиссия
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