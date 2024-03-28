Вместо аварийных. В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят новые ели и лиственницы

В городской администрации рассказали о планах по замене аварийных деревьев в парке им. 30-летия ВЛКСМ. В этом году на территории котлована в парковой зоне планируется высадить около 300 подросших хвойников и других декоративных деревьев. Новые растения появятся здесь вместо аварийных и больных, которые недавно снесли. Разрешение на снос выдала коллегиальная комиссия администрации Омска по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.