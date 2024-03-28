Вместо аварийных. В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят новые ели и лиственницы

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В городской администрации рассказали о планах по замене аварийных деревьев в парке им. 30-летия ВЛКСМ. В этом году на территории котлована в парковой зоне планируется высадить около 300 подросших хвойников и других декоративных деревьев. Новые растения появятся здесь вместо аварийных и больных, которые недавно снесли. Разрешение на снос выдала коллегиальная комиссия администрации Омска по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.
Аварийные деревья предварительно обследовали агрономы парка и специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». Как отметила агроном парка Ирина Турская, работы по сносу стали необходимостью, так как некоторые деревья были повреждены болезнями и вредителями, которые создают угрозу жизни и здоровью посетителей парка.
«Во второй половине апреля и осенью — мы планируем высадить около 300 деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород: дуб, ель голубая, ель сибирская, лиственница, сосна обыкновенная, миндаль степной, боярышник рассеченнолистный, пузыреплодник калинолистный, лох серебристый и т. д.», — рассказала Ирина Турская.
Чтобы сохранять природный и архитектурно-ландшафтный комплексы на территории парка ежегодно здесь высаживаются саженцы лиственных и хвойных деревьев, кустарников. Например, в 2023 году на территории парка высадили 156 саженцев деревьев и кустарников разных видов.