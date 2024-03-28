Никакого строительства. Омичам объяснили, зачем в парке 30-летия ВЛКСМ сносят деревья

Напомним, что на декабрьском заседании «зеленой комиссии» только одно дерево в парках удалось защитить от вырубки. В то же время муниципальному предприятию «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» разрешили вырубить в Советском парке 88 аварийных деревьев, а в парке 30-летия ВЛКСМ — 164.