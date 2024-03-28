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иллюстрация

Никакого строительства. Омичам объяснили, зачем в парке 30-летия ВЛКСМ сносят деревья

28 марта 2024, 05:20
Фото: Город55
иллюстрация

В омском парке 30-летия ВЛКСМ начали сносить деревья без строительства

Под снос попадали только аварийные деревья, которые были предварительно обследованы агрономами. В этом году в парке планируют высадить около 300 саженцев.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ рядом с озером и аттракционом «Горки Парк» проводятся работы по обрезке крон и сносу аварийных и старовозрастных деревьев. В основном это ивы, которые могут представлять опасность для посетителей.

В мэрии Омска уточнили, что под снос попадают только аварийные деревья, которые были предварительно обследованы агрономами.

«Разрешение на эти работы получено в декабре прошлого года на „зеленой комиссии“ мэрии после всестороннего рассмотрения и заключения экспертов. Никакого нового строительства на данных участках не планируется», — сообщили в мэрии.

Также стало известно, что в 2024 году в парке планируют высадить около 300 саженцев ценных пород деревьев.

Напомним, что на декабрьском заседании «зеленой комиссии» только одно дерево в парках удалось защитить от вырубки. В то же время муниципальному предприятию «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» разрешили вырубить в Советском парке 88 аварийных деревьев, а в парке 30-летия ВЛКСМ — 164.

В 2023 году в парке 30-летия ВЛКСМ убрали около 300 деревьев из-за аварийности, а в Советском парке — чуть больше 200. Правда, по информации сотрудницы муниципального предприятия, иногда посетители ломают новые деревья.

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#Общество#Омск#Деревья#Омская область#Строительство#Парк#Снос#Новости#Аварийные деревья#Разрешение#Зеленая комиссия
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