Никакого строительства. Омичам объяснили, зачем в парке 30-летия ВЛКСМ сносят деревья

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:26
В парке имени 30-летия ВЛКСМ рядом с озером и аттракционом «Горки Парк» проводятся работы по обрезке крон и сносу аварийных и старовозрастных деревьев. В основном это ивы, которые могут представлять опасность для посетителей.
В мэрии Омска уточнили, что под снос попадают только аварийные деревья, которые были предварительно обследованы агрономами.
«Разрешение на эти работы получено в декабре прошлого года на „зеленой комиссии“ мэрии после всестороннего рассмотрения и заключения экспертов. Никакого нового строительства на данных участках не планируется», — сообщили в мэрии.
Также стало известно, что в 2024 году в парке планируют высадить около 300 саженцев ценных пород деревьев.
Напомним, что на декабрьском заседании «зеленой комиссии» только одно дерево в парках удалось защитить от вырубки. В то же время муниципальному предприятию «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ» разрешили вырубить в Советском парке 88 аварийных деревьев, а в парке 30-летия ВЛКСМ — 164.
В 2023 году в парке 30-летия ВЛКСМ убрали около 300 деревьев из-за аварийности, а в Советском парке — чуть больше 200. Правда, по информации сотрудницы муниципального предприятия, иногда посетители ломают новые деревья.