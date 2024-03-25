Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Новость №1. Омичи в память погибших во время теракта создали огненную картину
В Омске прошла акция в память о погибших во время теракта в московском «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате нападения террористов погибли более 130 человек. Чтобы поддержать близких и родственников умерших, омичи создали на территории Омской крепости огненную картину «Омск. Скорбим. 22.03.24». В акции участвовали представители Движения Первых, РСО, Народного фронта, а также волонтеры МыВместе, волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества и волонтеры Победы.
Новость №2. Омским врачам удалось спасти пациентку с флотацией
Специалисты Областной клинической больницы спасли женщину от тромбоэмболии легочной артерии. Летом у омички начались проблемы с тромбами, в результате образовалась флотация — фрагмент тромба, который свободно плавал в кровотоке. Лечение не принесло результатов, наоборот, положение только ухудшилось. Врачам пришлось идти на крайние меры и проводить рискованную операцию, чтобы спасти омичке жизнь. К счастью, все прошло хорошо.
Новость №3. Рид Буше снова отличился результативностью в матчах КХЛ
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим бомбардиром плей-офф на текущий момент. В девяти матчах «ястреб» забросил восемь шайб. Каждый пятый бросок по воротам от Рида Буше завершался голом (20,5%). Также в тройку лучших по этому показателю вошли Анатолий Голышев из «Автомобилиста» (5 шайб в 8 играх) и Василий Глотов из СКА (5 шайб в 9 играх).