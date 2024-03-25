Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня

В Омске прошла акция в память о погибших во время теракта в московском «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате нападения террористов погибли более 130 человек. Чтобы поддержать близких и родственников умерших, омичи создали на территории Омской крепости огненную картину «Омск. Скорбим. 22.03.24». В акции участвовали представители Движения Первых, РСО, Народного фронта, а также волонтеры МыВместе, волонтеры Ресурсного центра развития добровольчества и волонтеры Победы.