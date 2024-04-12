gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Теракты

Выбрать дату
Апрель
В Омске задержали подростка, который рассылал ложные сообщения о терактах за деньги
Омский подросток рассылал сообщения на телефоны друзей и знакомых, за что получал денежное вознаграждение, теперь ему грозит уголовное наказание.
12 апреля, 10:59
Март
Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»
27 марта, 11:31
Не соответствует реальности. Полиция опровергла информацию о стрельбе в омской «Меге»
27 марта, 09:59
В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»
Сегодня, 26 марта, сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в здании.
26 марта, 14:21
Памятная акция, спасение пациентки и рекорд игрока «Авангарда». Омск сегодня
25 марта, 14:32
В концертном зале «Крокус Сити холл» в Москве произошел теракт: есть погибшие
Перед началом концерта группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу по зрителям.
22 марта, 18:28

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика